5月國中會考、7月大學分科測驗陸續登場，台南市政府觀光旅遊局繼去年農曆7月推出「台南最強女鬼」散步路線，掀起秒殺熱潮，今年3月再推出史上最強考運散步導覽，串聯祀典武廟、赤崁樓等5間廟宇，以拜「文昌」為主題，為考生加持，祈求考試順利、金榜題名。

負責導覽的台南市大員文化觀光協會常務理事曹益誠指出，拜「文昌」有撇步，建議準備生蔥（聰明）、蒜、礦泉水（文思泉湧）、芹菜及粽子，尤其粽子絕對不能包花生，以免名落孫山（落地）。

觀旅局代理局長林國華指出，考試七分靠實力、三分靠運氣，拜文昌就是幫忙補強考運，邀請專家及民俗學者規畫專屬台南，助長考運的散策導覽路線，集結祀典武廟、赤崁樓、山上國王廟、大士殿、縣城隍廟，此外也準備了貼心考運加持禮品，免費贈送給報名民眾，包括印有「金榜題名」的椪餅、疏文及筆等。

市長黃偉哲指出，台南是宗教之都，光是合法登記廟宇就有1500多間，今年特別規畫不到1公里內5廟參拜，因考生時間很寶貴，所以要在最短時間拜最多且最有效的廟宇，CP值才最高，而且不但可拜廟，周邊美食林立，還能祭五臟廟。他說，接下來不管指考、甄試、學校考試或就業、公司行號面試，自己做好準備，也要神明加持，希望大家來台南不管拜拜、祭五臟廟吃美食，最好的路線就在這裡。

南市觀旅局指出，導覽路線預計從3月11日起至5月13日登場， 走訪中西區、北區5間廟宇全長0.95公里，導覽時間1.5小時，線上報名限額200人，每梯次20人，今天起開放線上報名。