今日為3月的第一天，運勢將重新洗牌，《生肖星座運勢命理玄學》運勢專欄指出，生肖豬、生肖猴、生肖雞運勢超級旺，其中生肖雞受吉星的幫助下，事業上能受老闆器重，進而升職加薪，生意人則是生意興隆，店面快速擴張，到後期有機會可躺著賺錢。

▍生肖豬

生肖豬在3月可受到財神爺的眷顧，不論是投資方面或購買彩券上，都可獲得好表現，另外事業上能在貴人的幫助下，業績不斷屢創新高，讓上層看到他們的努力，而有升職加薪的機會；生意方面近期有機會賺取可觀的收入，可好好把握。

▍生肖猴

生肖猴在3月運勢超級旺，有伴侶者將有機會懷孕生子，且生下來的孩子必能大富大貴，受神明保佑，一生能夠順遂平安。另外生肖猴能憑藉著自身努力，在事業上順風順水，再加貴人幫助下，職位能夠步步高升，賺取豐厚的獎金。

▍生肖雞

生肖雞做事向來不拘小節，不僅看待問題時較全面，且為人處事也低調，所以不管走到哪都有不錯的發展機會，因此生肖雞在3月受吉星的幫助下，事業上能受到老闆器重，得到升職加薪的機會。生意人則是能生意興隆，店面快速擴張，甚至後期可躺著賺錢。