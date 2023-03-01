gotta love @MaverickHandley rewarding his own framing. I'd do the same thing https://t.co/RXSuIGOk5q pic.twitter.com/w5B75Who1F — Céspedes Family BBQ (@CespedesBBQ) February 28, 2023

金鶯捕手韓德里（Maverick Handley）今（1）日碰上海盜的熱身賽，竟同時扮演著球員兼主審的雙重任務，原來是金鶯總教練海德（Brandon Hyde）要求對手再打一個半局，只好讓韓德里一邊接球、一邊宣告好壞球的判決結果，畫面十分有趣。

海盜第9棒中外野手查威茲楊（Chavez Young）3局上敲出二壘安打，幫助球隊先馳得點，海盜在3、4兩局一共攻下5分， 7局戴萊（Jason Delay）再轟出陽春砲，攻下海盜第7分，金鶯一壘手寇迪羅（Franchy Cordero）打出2分砲，幫助球隊縮小落後差距。

擔任主隊的海盜9局上取得7比4領先，換上左投爾德雷德（Cam Alldred）關門，他讓金鶯打者列斯特（Josh Lester）擊出二壘滾地球，完成9上最後出局數，根據棒球規則，主隊在領先的情況下，沒有必要進行9局下半的進攻，因此比賽已經結束了。

但海德想到他還沒有讓已經在牛棚準備的投手戈梅茲（Ofreidy Gomez）登板，便請求海盜總教練謝爾頓（Derek Shelton）多打一個半局，只是裁判組並沒有義務繼續進行判決，因此由接替羅許曼（Adley Rutschman）守備任務的韓德里負責好壞球的判定，最終戈梅茲投出1局只被敲出1支安打，沒有失去任何分數。