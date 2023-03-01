交通部航港局訂於3月11至12日舉辦112年第一次航海人員測驗，假華夏科技大學(新北市)及正修科技大學(高雄市)兩試區舉行。航港局指出，自1日起於航海人員測驗專區開放下載測驗通知書及健康關懷表；本次測驗禁止參測人員親友陪考，如確有特殊需求得事先向航港局提出申請。

航港局指出，為使參測人員參測過程順遂，航港局請參測人員自行下載測驗通知書，先行檢視相關測驗資訊；防疫措施部分，考量國內COVID-19疫情雖趨緩，為維護所有參測人員健康，航港局提醒測驗期間所有參測人員仍應確實遵守防疫事項。

參測人員包括全程配戴口罩、嚴禁試場內非必要的交談及移動、勤洗手消毒、口罩髒污或潮濕時應立即更換。至確診已解除隔離仍快篩陽性之參測人員(5＋n的『n』，0 ≤ n ≤ 7)，則應主動填寫健康關懷表繳交給現場試務工作人員。

航港局表示，測驗當日參測人員進入試區時，應配戴口罩及攜帶本人身分證件，以利試務人員辨別身分。另為降低感染風險，參測人員如為確診者 (5＋n之『5』)，不得參加本次測驗；如確診已解除隔離仍快篩陽性者或身體不適等情況，則安排至至備用試場應測，備用試場皆使用隔板及配合梅花座並加大座位間距，請各參測人員據實告知工作人員。

航港局說，本次測驗參測人員如因傳染病防治法規定之居家隔離等措施，無法應測者，請檢具證明文件，於測驗後10天內向航港局申請退費。有關因應疫情所採取之最新措施，參測人員可至交通部航港局航港單一窗口服務平臺MTNet航海人員測驗管理子系統查詢。

航港局強調，如參測資格為暫准報名者，請於測驗當日攜帶相關畢業證書或學分證明文件至試務辦公室辦理資格驗證。