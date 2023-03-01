中華隊近日與中職球隊進行熱身賽，為下周即將到來的經典賽備戰，首度入選的味全龍外野手郭天信連日表現失常，慘遭網友留言謾罵，讓體育台主播李祐廷看不下去發文聲援，藝人孫協志也向酸民喊話：「大夥們是否更應該克制一下自己的言論」。

郭天信先前出賽兩支雙殺打加上三振一次，慘遭球迷留言砲轟，未料周一出賽上壘時遭牽制出局，導致質疑聲浪不斷，不乏「要不要換人」的聲音，眼見謾罵聲難以平息，孫協志忍不住幫郭天信說話，指出身為國家代表隊選手，穿上繡著CT的藍白球衣時，不僅有著無上榮耀 ，相對也有著無比沉重的壓力，但非常肯定的是沒有選手不想為國爭光。

孫協志指出網路發達的世代，鍵盤教練與酸民留言自然不會少，但在選手為經典賽備戰期間，是否更應該克制一下言論，畢竟選手在熱身賽表現不盡理想，教練團肯定比所有人都清楚球員狀況，罵來罵去真的沒有必要，接著向所有人喊話：「身為球迷的我們，就是扮演好我們的角色，全力應援，全力為場上拼戰的球員們加油，將能量累積到最大，成為選手們最大的後盾，期待這次能在WBC創下最佳成績」，但也不忘撂狠話怒嗆酸民：「你若好棒棒你早就是教練團的一員了」。

孫協志雖然未明說是指哪位球員，但從他曬出郭天信在球場上的背影照，明眼人便可略知一二，對此，許多人紛紛留言：「我們好好一起替他們加油就對了，球是圓的～打了就知道」、「有協志哥這句話，六日中華隊應援絕對跳好跳滿」、「身為球迷真的就是祝福跟加油，能夠站在舞台發揮都一定想發揮的淋漓盡致」。