長佳智能公司係以科技事業申請上櫃，主要從事醫療人工智慧產品之研發與銷售，2021年營業收入為3,824萬元，稅後淨損為5,420萬元，每股虧損為0.61元，2022年前三季營業收入為3,311萬元，稅後淨損為4,353萬元，每股虧損為0.49元。
長佳智能3／1以每股57.6元新上櫃掛牌
長佳智能公司（6841）3月1日以每股57.6元上櫃掛牌，櫃買中心當日上午九點舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商-元富證券、及簽證會計師共同與會。
長佳智能公司（6841）3月1日以每股57.6元上櫃掛牌，櫃買中心當日上午九點舉辦「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商-元富證券、及簽證會計師共同與會。
長佳智能公司係以科技事業申請上櫃，主要從事醫療人工智慧產品之研發與銷售，2021年營業收入為3,824萬元，稅後淨損為5,420萬元，每股虧損為0.61元，2022年前三季營業收入為3,311萬元，稅後淨損為4,353萬元，每股虧損為0.49元。
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