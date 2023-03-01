長佳智能公司係以科技事業申請上櫃，主要從事醫療人工智慧產品之研發與銷售，2021年營業收入為3,824萬元，稅後淨損為5,420萬元，每股虧損為0.61元，2022年前三季營業收入為3,311萬元，稅後淨損為4,353萬元，每股虧損為0.49元。

台股全年IPO 戰10年新高
11檔上市櫃股 收盤創高
九年來首虧 鼎元2022年每股淨損0.6元
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