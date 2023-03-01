崙背鄉草湖村堤防防風林的竹林昨日起火４起撲滅，今天又傳出起火，居民懷疑有毒蟲縱火。(民眾提供)

崙背鄉草湖村堤防防風林同一地點自昨日（2月28日）到今（3月1日）連續發生4起雜草火災，雲林縣消防局崙背消防分隊警義消疲於奔命，迄今累計出動9輛消防車、警義消35人滅火，殘火處理時間最長3小時。（民眾提供）

民眾提供井水滅火。（周麗蘭攝）

義消副大隊長、雲林縣議員李明哲（右）前往協助。（周麗蘭攝）

崙背鄉草湖村堤防防風林同一地點自昨日（2月28日）到今（3月1日）連續發生4起雜草火災，雲林縣消防局崙背消防分隊警義消疲於奔命，迄今累計出動9輛消防車、警義消35人滅火，附近農民幫忙提供井水滅火，殘火處理時間最長3小時，附近居民懷疑有毒蟲縱火。

崙背鄉草湖村濁水溪堤防旁林務局所屬的林地種植竹林，這2天不不斷發生火警，第一起發生於2月28日早上10點19分，11點38分撲滅。

不料，2月28日下午13點05分又傳出火警，直到下午16點03分才撲滅。

2月28日晚間19點51分又發生火警，直到到晚上19點51分到晚上21點01分撲滅。

今天早上同一地點又發生第4起，早上8點17分起火，到9點40分火勢仍在控制中。

消防局表示最近天乾物燥，雜草火警不少，每次滅火任務都要出動一整個分隊， 因此出動1部救護車以備不時之需，或臨時接獲救護案件時可以緊急出動。

消防局表示，竹林火災、雜草屬於「深層火災」，底層火源若沒有完全撲滅會復燃，因此每次撲滅都要耗費好幾個小時。

附近農民看到警義消辛勤奔波，也擔心火勢擴大，有農民主動開水井，讓消防人員接水線幫助滅火

不過草湖村居民懷疑有吸毒者縱火，造成大家很困擾，希望能夠抓出來。雲林縣消防局表示，將會進行火場調查。

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