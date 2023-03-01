為列管及輔導產業進行溫室氣體盤查，統計至今年2月15日止，已新增訓練190查證人員取得環保署溫室氣體盤查作業查證人員訓練證明，另有5家新設查驗機構，以加速擴充國內查驗機構量能。

行政院於2022年4月21日將「溫室氣體減量及管理法」修正草案函送大院審議，並於2023年1月10日三讀通過，2月15日經總統公布施行，法案名稱修正為「氣候變遷因應法」，修正重點納入2050年淨零排放目標、確立部會權責、增列公正轉型、強化排放管制及誘因機制促進減量、徵收碳費專款專用、增訂氣候變遷調適專章、強化碳足跡管理機制及產品標示等。

立法院社福及衛環委員會今(1)日邀請環保署署長張子敬列席報告業務概況，並備質詢。

為協助中小企業瞭解溫室氣體盤查，並進行溫室氣體排放量盤查作業，環保署於2022年5月19日修正公布「溫室氣體排放量盤查作業指引」，根據環保書面報告指出，截至今年2月15日止已培訓約190名查證人員，也新設查驗機構5家取得ISO 14064認證，以加速擴充國內查驗機構量能，目前應盤查登錄排放源共289家。

此外，為加速國內減碳工作及因應歐盟碳邊境調整機制，環保署已於「氣候變遷因應法」新增碳費徵收及配套措施，碳費將分階段逐步推動實施，初期將從大排放源開始徵收，另為鼓勵事業積極減量，對於碳費徵收對象將指定其減量目標，事業若提出自主減量計畫達指定目標者將核予優惠費率，反之若未達減量目標者，則必須追繳碳費。

碳費收入將專款專用於辦理溫室氣體減量工作，發展低碳與負排放技術、補助及獎勵投資溫室氣體減量技術、推動氣候變遷調適工作、碳機管理機制、教育宣導及協助公正轉性等，並定期公開執行成果報告。