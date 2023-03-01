台中市瑪莎拉蒂3惡煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底因行車糾紛，將宋姓男大生痛毆成傷案，台中地院今天宣判，依殺人未遂、強制及傷害等罪各判主嫌張敦量徒刑9年、李4年8月及陳4年8月。

台中地院今天上午10時宣判，張敦量犯殺人未遂罪判刑8年、2個強制罪各判1年、10月，應執行徒刑9年；李韋霖犯傷害致重傷害罪判刑4年、2個強制罪各判徒刑7月、8月，應執行4年8月；陳勁豪犯傷害致重傷害罪判刑4年、2個強制罪各判7月及8月，應執行4年8月。

男子張敦量、李韋霖及陳勁豪2021年11月7日深夜在中市駕駛名車瑪莎拉蒂，與駕駛自小客車的宋姓男大發生行車糾紛，3人將宋痛毆成傷，引起軒然大波，3人被依殺人未遂、強制及傷害等罪嫌起訴。

台中地院審理時，張敦量坦承傷害及強制犯行，否認殺人意圖；李韋霖坦承強制罪，否認傷害罪，他並未毆打宋；陳勁豪則全盤否認強制及傷害罪。