受疫情衝擊，不少公司經營困難，一名女網友好奇「大家願意幫公司共體時艱多久？」並表示自己進公司2個月以後，主管們全數離職，她一人身兼兩職，每天累得半死，如今工作滿1年了，跟老闆提加薪卻被說「自己要做那麼多怪誰？」讓她萌生離職的念頭，但又怕自己是爛草莓，引起網友討論。

一名女網友日前在Dcard上發文說，進公司不到2個月，主管就集體離職，她每天上班都是1人當2人用，而老闆也總是會用「共體時艱」的說法來情緒勒索大家，雖然她也因此學到許多東西，每天做到死，終於把以前的人留下的爛攤子通通都弄到了一個段落。

女網友表示，其他部門的主管都看到她的努力，也認為她進步很快，但是責任制的工作、孤立無援的上班，加上超級低的薪水，讓她真的吃不消，因此隱晦的向主管提說要加薪，怎料對方竟說「誰叫你不叫別人幫你？自己要做那麼多怪誰？」最後老闆幫她加了1000元的薪水，但卻把工作量提升了3倍。

女網友指出，她工作這一年的壓力超大，現在只要打開電腦，眼淚就會流出來，同事們見狀都嚇壞了。由於她過去沒有相關工作經驗，所以當初進來薪水就不如預期，年終也領得比別人少，雖然不斷洗腦自己就當是繳學費，但是心裡還是很難受；雖然大多數的同事都很好相處，但公司狀況一直沒有改善，因此讓她萌生離職的念頭，卻又擔心自己是不是爛草莓，所以想問大家願意跟公司共體時艱多久？

貼文引起網友討論，不少人表示主管集體離職超怪的，然後又長時間要求共體時艱，這種公司還不快跑，還留下來幫忙數鈔票嗎？「老闆有老闆的夢想，我有我的夢想，要我順著老闆的夢想，拿錢來換」、「共體時艱要一起，賺錢的時候沒有你」、「就問你是去賺錢還是去積功德的？」