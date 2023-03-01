安碁資訊吳乙南總經理表示：111年安碁資訊在業務拓展上，政府專案維持去年水平，金融產業因應金管會的金融資安行動方案，擴增金融資安檢視的需求，金融業資安檢測相較110年成長超過50% 的服務項目。隨著疫情蔓延，駭客趁勢大舉攻擊，製造業為了降低營運風險與業務不中斷，著手加強在產線資安防禦韌性的佈署。因此，製造業營收相較於兩年前成長超過120%。面對駭客各種入侵攻擊，為強化國家重要關鍵基礎的防護力，協助經濟部轄下國營事業進行實戰攻防演練，由裁判方(紫)下達演練命題，(攻擊)、藍(防守)在一定時間內，實際模擬遭攻擊時，如何應變並溯源攻擊IP，事前進行完整的教育訓練以及情境模擬，事中進行實戰的防駭攻防演練，以便能在事後累積面對網路攻擊處理的應變與技術能力。

安碁資訊為提供企業雲地整合的資安服務，與宏碁雲架構(acer eDC)合作發展雲端資安維運Cloud SOC 服務，Acer eDC在雲端的資安技術能力，榮獲微軟Top Security最佳資安合作夥伴，將Azure雲端設備日誌以及資料整合平台API串接，以安碁資訊在SOC核心技術能量，整合雲端資安服務關聯事件進行通報，使得Acer eDC成為安碁資訊在快速發展雲端資安服務的重要拼圖，除了滿足企業上雲的迫切需求，同時建構安碁資訊在資安服務永續發展的營運優勢。

安碁資訊吳乙南總經理強調：業務發展策略仍以SOC資安維運中心(Security Operation Center)為核心，增加以零信任架構擴增客戶需求，加速雲端資安維運中心(Cloud SOC)的佈署，整合雲跟地端統一發送事件通知與7x24監控維運。不僅強化既有的資安檢測、合規檢視、OT檢測外，同時新增半導體產線設備資安標準規範(SEMI E187)與雲端服務檢測。推動資安人才培育的子公司安碁學苑已通過勞動部TTQS人才發展品質管理系統認證，加速著手職訓機構設立之作業，屆時將擴大實體課程與企業包班的開課規模，提升人才培育與資安職能教育訓練的服務量能。在拓展通路銷售策略上，結合通路夥伴堅實的業務團隊，以現有的銷售實績為基礎，持續擴增在中、南部區域的業務銷售。