澎湃新聞1日報導，大陸3月起一批新規正式實施，涉及醫療、食品、稅務、環保等多個領域。其中，新版國家醫保藥品目錄新增111個藥品，談判和競價新准入的藥品價格平均降幅逾六成。

在食品安全監管新規方面，大陸國家市場監管總局要求銷售者要建立食品相關產品進貨查驗制度，同時明確食品相關產品品質安全追溯制度、召回管理制度、標籤標識管理制度。

此外，中國銀保監會還給銀行保險機構樹立起了「高壓線」，進一步規範銀行保險機構經營行為，明確禁止誤導性宣傳、強制捆綁搭售、不合理收費等行為。

大陸國家醫保局、人力資源和社會保障部印發的《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄（2022年）》，自3月1日起正式實施。

新版醫保藥品目錄新增111個藥品，談判和競價新准入的藥品價格平均降幅達60.1％。新版醫保藥品目錄內藥品總數達到2967種，其中西藥1586種，中成藥1381種；中藥飲片未作調整，仍為892種。

為落實藥品上市許可持有人的品質主體責任，大陸國家藥監局制定了《藥品上市許可持有人落實藥品品質安全主體責任監督管理規定》，自3月1日起實施。其中規定了藥品上市許可持有人組織機構人員和品質管制要求。各品質受權人應當分工明確、不得交叉；品質負責人應當結合產品風險定期組織對生產管理、品質管制等情況進行回顧分析，原則上每季度不少於一次對重複性風險和新出現風險進行研判，制定糾正預防措施，持續健全品質管制體系。

大陸藥監局為規範化妝品質量安全管理行為：規定抽檢應重點關注兒童。為保證化妝品質量安全，組織制定了《企業落實化妝品質量安全主體責任監督管理規定》，自3月1日起施行。在品質安全關鍵崗位要求方面，新規更加細化了企業法定代表人的工作職責。新規還規定，企業應當明確品質安全相關部門。大陸國家市場監管總局發布《食品相關產品品質安全監督管理暫行辦法》，自3月1日起施行。

《辦法》規定了食品相關產品生產者、銷售者的主體責任及生產全程序控制的具體要求，食品相關產品生產者要建立原輔料控制、生產關鍵環節控制、檢驗控制以及運輸交付控制等制度，銷售者要建立食品相關產品進貨查驗制度。同時明確了食品相關產品品質安全追溯制度、召回管理制度、標籤標識管理制度。

大陸《預備役人員法》自3月1日起施行，共10章65條，主要對預備役人員領導管理體制、身分屬性和分類，以及預備役軍銜、選拔補充、教育訓練和晉升任用、日常管理、徵召、待遇保障、退出預備役、法律責任等作了全面規範。

中國銀保監會制定發布《銀行保險機構消費者權益保護管理辦法》，自3月1日起施行。《辦法》依法設立禁止性規定，精準樹立精准「高壓線」，明確規範銀保機構經營行為，保護消費者八項基本權利，包括規範產品設計、資訊披露和銷售行為，禁止誤導性宣傳、強制捆綁搭售、不合理收費等行為，保護消費者知情權、自主選擇權和公平交易權。

大陸國家稅務總局發布《關於進一步實施部分稅務證明事項告知承諾制的公告》，自3月1日起，在大陸全國範圍內對列入目錄內的6項稅務證明事項實行告知承諾制。

大陸生態環境部會同有關部門印發《重點管控新汙污染物清單（2023年版）》，於3月1日起施行。

清單明確了全氟辛基磺酸及其鹽類和全氟辛基磺醯氟、全氟辛酸及其鹽類和相關化合物、十溴二苯醚等14類重點管控新污染物及其禁止、限制、限排等環境風險管控措施。

大陸新修訂《畜牧法》自3月1日起施行。其中明確，縣級以上政府應當將畜牧業發展納入國民經濟和社會發展規劃，並提出國家建立健全現代畜禽養殖體系。畜禽養殖場的選址、建設應當符合國土空間規劃，並遵守有關法律法規的規定；不得違反法律法規的規定，在禁養區域建設畜禽養殖場。

大陸國家發展改革委全面修訂2014年頒布實施的《國家以工代賑管理辦法》，於3月1日起施行。

以工代賑是指政府投資建設基礎設施工程，受賑濟者參加工程建設獲得勞務報酬，以此取代直接救濟的一種扶持政策。《辦法》明晰以工代賑政策實施範圍、受益物件、建設領域和賑濟模式，強調向參與工程建設的群眾發放勞務報酬、開展技能培訓等政策目標，進一步完善了以工代賑投資計畫、專項資金項目管理、監督檢查等方面具體要求，並新增了政府投資的重點工程項目實施以工代賑和農業農村基礎設施建設領域推廣以工代賑方式等內容。

大陸教育部全面修訂頒布《資訊技術產品國家通用語言文字使用管理規定》，於3月1日起施行。

《規定》要求資訊技術產品使用國家通用語言文字，應當符合國家頒布的語言文字規範標準。

大陸水利部修訂出台《生產建設專案水土保持方案管理辦法》，對「未批先建」「未驗先投」「未批先棄」「造成水土流失不治理」等法律責任作出了援引性規定。《辦法》於3月1日正式施行。

大陸住房和城鄉建設部制定的《建設工程品質檢測管理辦法》，自3月1日起施行。《辦法》多個方面進一步強化建設工程品質檢測管理，維護建設工程品質檢測市場秩序，規範建設工程品質檢測行為。

中國證監會官網發布的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》自3月31日起施行，明確境內企業直接和間接境外發行。