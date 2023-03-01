何姓按摩師在2018年曾因按摩過程中強制猥褻女顧客遭判囚10月定讞，他入監執行前繼續從事按摩工作，騙稱月事來的女生胸部都會有腫脹狀況，猥褻一名女客人，另對一名女客人加以性侵，台北地方法院依強制猥褻罪、強制性交罪判刑6年。可上訴。

何男在2019年1月8日上午11點在按摩房間內，替一名女子進行全身精油按摩服務時，他利用她躺在按摩床上雙眼遭他以毛巾覆蓋，而處於密閉、陌生空間難以對外求助之情境，未她之同意，以雙手搓揉她胸部、乳頭達10分鐘。

女子查覺有異，向他反應為何要按到胸部，他說很多孕婦及媽媽都會找他按這塊，他聲稱會消除淋巴的不適，說月事來的女生胸部都會有腫脹的狀況，被害人因考量當時因為店內只有她一個人不敢做太大反應，結帳離開後報警求助。

另何男在2021年3月9日晚上對另一名女子進行全身按摩服務時，利用她躺在按摩床上雙眼遭何偉誠以毛巾覆蓋，而處於密閉、陌生空間難以對外求助之情境，摩擦、觸摸及親吻她胸部及乳頭，再加以性侵。

台北地院考量何男犯後否認犯行，未與被害人致歉或達成和解，犯後毫無悔意，強制猥褻罪部分判刑1年，犯強制性交罪判處有期徒刑5年8月，應執行有期徒刑6年。可上訴。