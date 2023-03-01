高雄內門的年度盛事「全國創意宋江陣頭大賽」，在2月25、26精彩熱血的初賽後，決賽將於3月4日舉行，六支來自桃園、雲林、臺南和高雄的隊伍將再次展現拿手絕活，爭奪最高榮譽。還有高雄美國學校的街頭藝術表演社，也將首次現身宋江陣舞台，為參賽隊伍加油。

全國創意宋江陣頭大賽即將於3月4日舉辦決賽，將有6支隊伍爭奪冠軍。(高雄市觀光局提供)

圖說: 全國創意宋江陣頭大賽即將於3月4日舉辦決賽，將有6支隊伍爭奪冠軍。(高雄市觀光局提供)

期間2月27、28日傳統文武陣頭集結在南海紫竹寺，為接著將在3月5到8日舉辦的「羅漢門迎佛祖遶境」暖身，南海紫竹寺龍陣、橫山宋江陣、茅埔宋江陣、三崁店清心社等各陣頭都卯足全力，向南海紫竹寺主祀觀音佛祖展現訓練成果。為期四天的遶境祈福活動每日早晨皆由南海紫竹寺出發，傍晚神轎回鑾進行入廟大典儀式，再加上3月4日創意宋江陣頭大賽決賽，3月初的內門可說是熱鬧非凡，精彩可期。

內門橫山宋江陣起於清乾隆時期，為「平埔三宋江」之一。(高雄市觀光局提供)

圖說: 內門橫山宋江陣起於清乾隆時期，為「平埔三宋江」之一。(高雄市觀光局提供)

觀光局長高閔琳表示，內門素有陣頭之鄉的美譽，羅漢門迎佛祖遶境活動已有兩百多年歷史，是當地特有的無形文化資產；2015年更獲文化部指定為全國第15個、高雄地區第1個授證的國家重要民俗。高雄內門之羅漢門迎佛祖之遶境活動與其他地方遶境不同之處在於，每年參與遶境的文武陣頭，都是由內門在地村民自組的「庄頭陣」；同時，旅居外地就學、就業的內門鄉親，也會全體動員專程返鄉參加文武陣頭團練，充分展現民間自發的力量與豐富的生命力，讓地方特色文化永續傳承。

茅埔宋江陣成員包含許多年輕女性，展現熱愛家鄉的心。(高雄市觀光局提供)

圖說: 茅埔宋江陣成員包含許多年輕女性，展現熱愛家鄉的心。(高雄市觀光局提供)

南海紫竹寺說明，內門以主祀觀音佛祖為信仰中心，每年必須在觀音佛祖聖誕前舉辦祈安遶境活動，遶境範圍以高雄內門地區為主。由於內門具有獨特的惡地地形，遶境隊伍除行經巷弄外，更須在崎嶇陡峭的山路跋涉；蜿蜒在竹林野地中，陣頭不畏艱辛，為各庄驅邪避煞，保佑家戶平安的心意，更顯珍貴。

羅漢門迎佛祖遶境隊伍不畏艱辛，蜿蜒竹林野地為各庄驅邪避煞。(高雄市觀光局提供)

圖說:羅漢門迎佛祖遶境隊伍不畏艱辛，蜿蜒竹林野地為各庄驅邪避煞。(高雄市觀光局提供)

3月5至8日遶境活動舉辦期間，南海紫竹寺前廣場也有安排表演活動，包含內門觀亭、溝坪、木柵、西門等國小的絲竹樂、獨輪車、宋江陣、民俗舞蹈、直笛和合唱團等輪番上陣，而觀音亭長青協會、內門老人福利協進會等也將加入表演行列，展現銀髮樂活族也能元氣滿滿。

烏山坑牛犁陣牛頭、公婆、樂隊、勸世歌等表演內容，象徵祈求五穀豐收。(高雄市觀光局提供)

圖說:烏山坑牛犁陣牛頭、公婆、樂隊、勸世歌等表演內容，象徵祈求五穀豐收。(高雄市觀光局提供)

臺灣最大惡地群貌搭配在地重要信仰，每年都吸引許多外地香客參加；廟方表示「羅漢門迎佛祖」是內門的驕傲，期盼遶境活動能夠代代相傳，為地方帶來安定與繁榮，同時也歡迎各地朋友一起加入，來內門領略惡地之美及濃濃人情味。