央行去年初祭出購地貸款限期18個月開工規範。建商反應，央行信用管制措施，將建商購地貸款限期18個月內開工，時程太緊湊。楊金龍今重申，央行已經新增不可歸責借款人因素，可不受18個月動工期限限制。

央行業務報告指出，央行選擇性信用管制措施實施以來，銀行不動產授信風險控制良好。首先，受限貸款之成數下降，且因受限貸款不得有寬限期，有助抑制房市投機炒作。其次不動產貸款集中度略降；全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，銀行不動產授信品質仍屬良好。

據統計，上年底，全體銀行不動產貸款餘額占總放款比率由2021年底之37.2%略降為36.8%，亦低於歷史高點(2009年10月底)之37.9%。根據「銀行法」第72條之2，對本國銀行辦理住宅建築及企業建築放款之比率，亦由2021年底之26.8%略降至上年底之26.6%，未超過規範上限之30%。