長佳智能最核心的業務是醫療人工智能，是以電腦輔助醫師進行診斷的醫療器材（Computer-Aided Diagnosis Medical Device），長佳智能在醫療人工智能上，目前已取得了21張各國專利，6張FDA與10張TFDA的核准函，客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、中國大陸與台灣等全球40多家醫療機構與企業，並與淡馬錫旗下投資公司轉投資的腎臟病醫材公司簽訂的技轉與合作開發計畫。

據Grand View Research 2021年的報導，全球醫療保健AI市場規模2020年為67億美元，2021年為104億美元，預估2022年起至2028年，複合年增長率為41.8%，到2028年市場規模將達到1,202億美元。

長佳智能是國內第一家定位於醫療人工智能的上櫃公司，股東成員包含趨勢科技、廣達、大銀、上銀、晟德、元大、安基、尚禾等，董事長兼總經理為前台大醫院陳明豐院長。