香港28歲名媛蔡天鳳慘遭鄺姓前夫一家肢解分屍，震驚社會。命理師柯柏成從蔡天鳳的生日分析，指她是標準的「魁罡格」，今年對她確實是「太歲凶險年」；他並提醒，屬「魁罡格」者，通常都被勸不要吃牛肉，連帶羊肉也不能碰。

蔡天鳳於1994年7月11日出生，柯柏成在臉書發文指出，當天就是標準的「日柱戊戌日」，從神煞角度看為「魁罡格」。他解釋，只有出生當日為戊戌、庚辰、壬辰、庚戌這4天才算魁罡格，命主大貴大富、領導能力強，但也因個性過強，婚姻上通常都有不小的波折；由於流年行運的因素，如果遇上運勢低，不是大好就是大壞，標準的「浪裡行舟」。

柯柏成也提醒，通常都會勸命帶魁罡格的命主不要吃牛肉，連帶羊肉及狗肉都不能碰，這是為了長養慈悲心，這方面倒沒有古籍的理論根據。如果依照三命會通的理論，今年對於蔡天鳳確實是甚為凶險的流年，天合地合太歲爭合之年，歲次癸卯，日柱戊戌，天干戊癸合（無情之合），地支卯戌合，整個被太歲爭合掉，這是標準的太歲凶險年。

柯柏成直言，命帶魁罡就不能吃牛，應該是算相當低程度的要求，就像剛入佛道的眾生，最初先從三淨肉開始（不見、不聞、不為我殺），是一種方便的引導，如果能長年素食，就能相當程度化解魁罡先天帶來的霸氣及殺氣。

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