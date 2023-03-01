華為遭美國圍殺3年沒死，拜登政府可能再出狠招！美媒報導，基於國家安全考量，白宮考慮撤銷向美企發放對華為出貨許可證，除現在已停止出口的5G產品外，對華為的禁令再擴大至較舊的4G產品，若消息成真，高通、英特爾等美企將遭受衝擊。

華爾街日報報導，2019年前總統川普以國家安全為由，將華為列入貿易黑名單，限制美企供貨華為相關晶片和專利技術，導致華為手機銷量暴跌。而近期美國擔心北京政府利用華為通訊技術進行間諜活動，竊取美國情報。

一位熟悉政府政策審議的前官員透露，「白宮已經指示商務部，要切斷4G產品銷售，該讓華為承受更多痛苦，並試圖消滅他們。」

美國商務部副部長Alan Estevez周二（28日）於國會聽證會中表示，川普任內制定的出口限制政策，允許將5G以下的產品出售給華為，但目前正在考慮擴大出口限制政策。

Estevez說，美方正在全力防止敏感的美國技術落入惡意者的手中，所謂惡意者，包括大陸軍方、情報單位和國安部門。

報導指出，撤銷現有許可證可能會對美國晶片製造商帶來重大影響。數據顯示，2020年11月到2021年4月期間，美國商務部批准出口給華為的產品總值達614億元，出口許可證有效期通常長達數年。美國晶片業者憂心，擴大華為禁令將剝奪美企用於研發的資金收入，此舉不利美國工業發展。

美晶片大廠英特爾、高通，以及華為都不願對此事做出任何回應。

金融時報此前報導，美國商務部已通知高通、英特爾等部分企業，將停止核發向華為出口供貨的許可證，意味拜登政府接近全面禁止向華為出售美國技術。

新華社旗下自媒體「牛彈琴」上月發文表示，美國跟4年前制裁華為相比，這次更加毒辣。先是封殺了5G產品，華為手機被迫從5G轉為4G，將市場拱手讓出，現在美國連4G都不供給華為了，「這對華為手機來說無疑是致命一擊」。

「牛彈琴」說，華為被美國圍殺三年並沒有死，讓美國惱羞成怒，開始全面絞殺，並對美警告，「企圖堵別人的路，最終只會堵死自己的路。」