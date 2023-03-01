繼潛水表蔚為主流，飛行表也逐漸浮上檯面，成為表迷鎖定珍藏的標的。近日浪琴表（Longines）主打PILOT MAJETEK經典復刻飛行表，重現上個世紀人類追求飛行冒險的原創精神；百年靈（Breitling）最近與波音747合作推出最後一款Navitimer B01波音747限量款聯名表，展現制霸空中的豪氣。

浪琴表向飛行致敬，推出PILOT MAJETEK經典復刻飛行腕表，12萬4500元。（Longines提供）

浪琴表與人類飛行探險有著深厚的淵源，品牌商標即是以飛翼沙漏而聞名，全新登場的浪琴表PILOT MAJETEK經典復刻飛行表，充滿飛行探險精神，且注入當代設計美學和製表工藝，枕型不鏽鋼表殼上的雙向溝槽紋旋轉表圈，重現1935年初代飛行表的原創精神。

PILOT MAJETEK經典復刻飛行表於9點鐘方位標示「1935」的紀念飾板，為浪琴表第一代MAJETEK飛行表的誕生年份，具備10巴 (100公尺)防水深度，1935年表款的表圈與搭載標誌的水晶鏡面會一起轉動，為提升防水性，新表款的藍寶石水晶鏡面固定不動。

波音747革新商業航空的創舉，制霸空中長達半世紀，今年交付最後一架飛機後，將不再生產。 （Breitling提供）

百年靈與波音747客機合作的Navitimer B01波音747限量聯名表，則是向波音747革新商業航空創舉致敬，舒適平穩且寬敞的機艙設計，提供最大的載客量和長途飛行的可能性，波音747保持全世界載客量最高的飛機紀錄長達37年，直到2007年才被A380打破。

隨著波音公司交付最後一架747，百年靈推出特別版Navitimer B01波音747限量聯名表，限量發行747只。百年靈執行長喬治克恩

百年靈與波音747客機合作的Navitimer B01波音747限量聯名表，全球限量747只，28萬250元。（Breitling提供）

(Georges Kern)：「波音747為天空帶來了時尚，就像這款改變遊戲規則的Navitimer腕表，為精通時尚的表迷帶來了航空精神。」

全新Navitimer Boeing 747限量聯名表在12點鐘位置設有AOPA標誌，源自飛行員計時碼表的傳統，表盤色調呼應波音747的調色板，底蓋刻有「One of 747」和「The Original Jumbo Jet」字樣。