228連假結束，1個月後又有清明節5天連假，台灣高鐵公司規劃疏運期間加開256班次列車，交通部台鐵局也會加開189班車，自3月3日凌晨0時起開放購票。

高鐵自3月31日至4月6清明假期疏運期間，規劃加開256班次列車（南下110班，北上146班），總計7天提供1251班次的旅運服務。各車次列車將自3月3日凌晨0時起開放購票。

為服務提前返鄉掃墓的旅客，高鐵規劃於3月17日、3月18日增開3班次南下列車，3月19日增開1班次北上列車；另為配合3月25日調整為補上班日，當日亦增開3班次北上列車，以服務通勤需求。上述增開7班次列車，同樣自3月3日開放購票。

高鐵提醒，疏運期間人潮眾多，請旅客預先完成訂位及購票並提早取票，到站後即可輕鬆進站搭車。清明假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。

台鐵局則自3月31日至4月6日加開各級列車共計189班，其中包含東部地區實名制列車8班、彰化－花蓮跨線EMU3000型自強號列車4班、4月1日至5日中壢－花蓮EMU900型區間快車10班、七堵－高雄EMU900型區間快車10班。為加強疏運旅客，疏運期間暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵指出，清明連假車票自3月3日0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票；另東線實名制列車班次，於3月4日0時起，開放111年8月1日前設籍於花蓮縣或台東縣的現住人口、身分證第1碼為U或V，以及前述兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。