大陸官方微信公眾號「網信中國」1日消息，中共中央網信辦深入開展「清朗．2023年春節網路環境整治」專項行動指出，各網站平台強化春節期間值班值守，加大發現處置力度，集中查處一批違法違規典型案例，包括及時處置藉春節檔電影挑起互撕對立、誘導明星粉絲刷票衝量等問題。有效遏制網上突出問題，為廣大網民營造出良好的春節輿論氛圍。

截至目前，重點平台累計攔截清理違法不良資訊119萬餘條，處置違規帳號、群組16萬餘個，專項行動取得明顯成效。

1. 及時處置藉春節檔電影挑起互撕對立、誘導明星粉絲刷票衝量等問題。

部分網路帳號藉熱門電影上映名義，誘導明星粉絲群體互撕控評，教唆粉絲為電影填場刷票、製造虛假流量，有的還故意煽動粉絲情緒、挑起攻擊對立。針對上述問題，網信部門督促指導網站平台及時採取有效措施，嚴肅查處違規資訊、帳號和群組，加強與重點帳號、機構、經紀公司的溝通引導，嚴防問題持續發酵。重點平台累計清理相關違法違規資訊3.1萬餘條，處置「反黑粉審核群」「小摩托的作業群」等組織煽動粉絲對立的群組、帳號8500餘個，有效防範粉絲群體互撕謾駡等問題反彈反復，維護了積極健康的網路文化氛圍。

2.嚴肅查處惡意炒作炫耀服刑經歷問題。

針對部分網路帳號利用服刑經歷故意賣慘帶貨、刻意美化服刑生活、炫耀服刑經歷等問題，網信部門指導督促網站平台在開展清理整治的基礎上，進一步細化帳號管理規範，完善內容審核機制，對違規帳號採取限制直播打賞、禁言、關閉等處置措施，防止藉惡意炒作服刑經歷行銷謀利。

3.嚴格管控編造虛假資訊和虛假劇情問題。

部分網路帳號藉編造虛假資訊製造恐慌情緒，有些帳號通過虛構家庭倫理等低俗劇情騙取同情、誘導線民打賞，造成惡劣影響。對此，網信部門指導督促網站平台加大發現識別力度，強化虛假資訊發布帳號溯源查處，做好虛構劇情資訊標注提醒，説明線民更好辨清真偽，防止經濟利益受損。

4.集中查處惡搞未成年人、誘導未成年人沉迷網路等問題。

為切實做好未成年人網路保護工作，網信部門督促重點平台全面排查未成年人常用的平台、環節，結合短視頻、社交、網路遊戲等領域出現的新情況新問題，集中整治誘導未成年人吸煙飲酒、故意刺激戲弄未成年人、破解防沉迷系統等問題，對相關短視訊創作者加強教育引導，提醒其注重內容導向，防止對未成年人造成不良影響。

5.堅決整治網路賭博引流、傳播低俗資訊等問題。

部分網路帳號通過在圖片中夾帶浮水印、更改暱稱簡介、在遊戲直播中變相傳播等方式，推廣網路賭博資訊。對此，網信部門督促重點平台加大查處力度，清理網路賭博引流資訊20萬餘條，依法關閉「老弟鬥地主」「直播打魚彤兒」等違規帳號2800餘個，並將涉嫌違法犯罪線索及時移交有關部門。

中央網信辦相關負責人表示，此次專項行動有效遏制了網路亂象在春節期間反彈反復的勢頭，及時發現處置了一些網路生態新問題新苗頭，整治工作取得預期成效。後續，網信部門會持續組織力量開展監測，對於問題整改不到位的網站平台和帳號，依法從重追究責任。今年，中共中央網信辦將繼續深入開展「清朗」系列專項行動，下大力氣整治網上民眾反映強烈的問題亂象，努力營造更加清朗的網路空間。