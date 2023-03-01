被視作前新竹市長林智堅任內重要政績的新竹棒球場，接連爆出重大疏失，日前更被發現，先前場勘所挖的2處坑洞積水全滿，而今更被踢爆，相關排水工程的預算被刪除。恐才導致新竹棒球場會有嚴重積水的問題。此新聞引發網友熱議，狠酸林智堅「用心良苦」，因他蓋的棒球場「雨季可以當蓄水池」。

根據《鏡週刊》今（1）日報導，2017年8月在教育部核准的計畫書中，有編列4000多萬元與排水相關的費用，但2019年新竹市府與巨佳營造簽訂的工程契約中，相關金額就已有減少，最後巨佳營造在2020年5月提出的預算書中，整個排水項目更是被刪光光。

對此，媒體人黃揚明也在其臉書粉專轉發了《鏡週刊》該則報導，並質疑，4000多萬的排水工程沒做，這樣的工程是怎麼驗收的？

許多網友也在黃揚明貼文留言區留言，他們的意見包括「林智堅真是用心良苦，賽季當球場，雨季可當蓄水池」、「把4000萬排水預算刪光，真的是很溫馨啊」、「所以那筆錢去哪了」、「論文都是假貨了，球場當然是」、「比較想知道排水預算是誰刪除的」。