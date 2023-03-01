張善政俏皮說要多拿一下獎牌，讓全場笑翻。(蔡依珍攝)

桃園雖然是國門之都，卻屢屢被點名是「旅遊沙漠」，市長張善政說，從農曆年史上最長年假和228連假，可以看出桃園觀光非常有潛力，但推動觀光不能靠單一局處，1日宣布要成立「觀光會報」，並建立桃園旅宿業品牌「金牌好棧」，用品牌一起跨局處推廣觀光，擺脫全台最難玩城市。

「平常都是頒獎給別人，市府獲獎要多拿一下！」桃園市政府連續4年在交通部觀光局辦理的「地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」中榮獲「特優」佳績，觀旅局長周柏吟今將獎牌獻給張善政，頒獎完同仁原要幫忙接下，張俏皮開玩笑說：「還沒，還沒，我還要拿！」讓全場笑翻。

張善政說，近年因疫情關係，旅館、民宿業蕭條，桃園市旅宿業者仍秉持專業立場，繼續維護專業品質，非常不容易。他提到，桃園有很多專案會報，但要提升桃園市觀光產業，「缺一個觀光會報」，宣布要跨局處成立觀光會報，納入觀旅局、農業局、交通局等，同心協力推動觀光，「推動桃園觀光不能只有單一局處！」

張善政說，從農曆年到228連假可以看出桃園觀光非常有潛力，在觀光基礎上，市府還要將桃園市境內旅館和民宿業，聯合推出品牌名稱「金牌好棧」，用品牌推廣桃園觀光，不只是農曆年或連假才興盛，平常或週末也會越來越好，他並向旅館業者說「辛苦了」，市府未來會跟業者一起打拚，讓桃園觀光行業一直興盛下去。