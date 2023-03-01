台灣第一名模林志玲2019年喜嫁日本天團放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平），之後定居日本，生活幸福美滿。近日「第一代國民姐夫」AKIRA首登小S（徐熙娣）節目，分享小S當時在婚禮後派對，竟然將他的襯衫撕開，著實嚇了他一跳。此外，當小S問他：「我跟林志玲誰比較美？」，他的回答閃瞎所有來賓。

小S昔日與林志玲在《康熙來了》互動逗趣，兩人截然不同個性，總在幕前互嗆較勁，擦出不少火花。但私下兩人關係十分要好，AKIRA與林志玲2019年在台南美術館舉辦世紀婚禮當天，現場眾星雲集，小S便是其中一名嘉賓，親自到場祝福兩人永浴愛河。

AKIRA和林志玲結婚4年後，最近首次上小S節目《小姐不熙娣》，他表示因為老婆曾告訴他小S人很好，因此對小S印象不錯。不過，他也還原當時在婚禮的派對與小S初次見面，小S喝到微醺，嗨到把他的襯衫撕破，讓他有些驚嚇，「我也喝了酒，所以有點忘記當晚的事，隔天努力地回想，才想起原來是被小S撕開」，而林志玲則在一旁笑得很開心。

Akira近日登上小S節目《小姐不熙娣》，大聊過網趣事。(圖/《小姐不熙娣》Youtube)

小S還開玩笑地補了一句：「我們中間有親嘴！」，AKIRA也急忙秒回：「絕對沒有！」讓全場來賓笑瘋，小S不死心：「真的有！他親我臉頰！」AKIRA則不斷否認；此外，當小S問他：「我和林志玲誰比較漂亮？」AKIRA毫不猶豫地直回：「林志玲！」小S失落地看向一旁，讓現場所有人哄堂大笑。

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