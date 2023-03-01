總統格局發言！侯友宜228突拋「三平三安」 今喊要「這樣做」：台灣才可以更好 @ChinaTimes

新北市長侯友宜昨(28)日出席二二八76周年紀念儀式，提到台灣仍在拚政治、拚顏色，換來對立與衝突，「這樣的教訓還不夠嗎？」他呼籲彼此善待、理解，讓中華民國、讓台灣達到「社會公平、兩岸和平、國家泰平、人民安心、社會安定、國家安全」三平、三安目標。對此，媒體人韋安解讀侯友宜的談話，分析出「愛、團結、包容、關懷」4關鍵詞，並認為侯友宜希望藉此為台灣找到一束「希望之光」。

侯友宜昨指出，每年這個時間，大家都會齊聚一堂，對所有受難者及家屬致上無限悼念，除要還原歷史、釐清真相，更要弭平所有家屬苦難。他認為，要用包容與愛選擇寬容與原諒，不管好壞、悲哀喜樂，要學習包容彼此，只有分享尊重多元，才會共好，這就是台灣最不一樣的地方。

此外，侯友宜也直指這幾年看到台灣政治亂象，在拚政治、拚顏色下，拚到讓人民看不到機會、希望與未來，「我們難道忘了二二八歷史教訓，這樣的教訓還是不夠嗎？」他強調，要實現「社會公平、兩岸和平、國家泰平」，永遠記得要透過彼此之間的善待和理解，用包容與關懷串起團結的愛，成為土地最大的力量，落實「人民安心、社會安定、國家安全」，「三平、三安」是每位從政者、每個政府應扛起的責任。

對此，韋安昨在臉書認為，侯友宜今年228講話，最核心的價值和關鍵字，就是「愛、團結、包容、關懷」。他說30年警政和13年政治生涯，讓侯友宜省思到，只有讓「愛、團結、包容、關懷」成為新的台灣價值認同，才能讓這塊土地上的人民，一同用台灣人特有的古意、善良、認真打拚的精神，放下過去的對立和衝突，讓撕裂的情感，能夠受到彌補。

韋安直言，當其他人還在彼此質疑、猜忌、政治攻防，利用人民的對立和衝突，堆疊選票擄獲權力，侯友宜希望和人民一起，用「愛、團結、包容、關懷」，為台灣找到一束「希望之光」。