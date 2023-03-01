新竹市長高虹安續查新竹棒球場大祕寶，其中針對公務人員的行政疏失，高虹安1日直接點名目前層級最高的是前市府工務處長、現任內政部次長吳堂安。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安（中）續查新竹棒球場大祕寶，其中針對公務人員的行政疏失，高虹安1日直接點名目前層級最高的是前市府工務處長、現任內政部次長吳堂安。（陳育賢攝）

新上任的新竹市長高虹安續查新竹棒球場大祕寶，其中公務人員的行政疏失也遭審計與監察單位關切，高虹安1日證實，經市府調查，已列出10多位公務官員有疏失，在列官員的層級最高是直接點名了前市府工務處長、現任內政部次長吳堂安，市府已考慮先將初步且沒有爭議的調查結果送交審計室。

高虹安今天上午舉行新竹棒球場重大缺失暨改善進度記者會，其中針對公務行政人員是否有疏失部分首度作出回應。她證實說，審計室在去年8月就有來函給前市府，要求對人員的行政疏失究責，但因新竹棒球場工程缺失的案情一直不斷擴大，從原本的紅土區工程，一直到統包需求書與規格上的「縮水」或「放水」，後來發現有愈來愈多的缺失。

而在她上任後，她也要求政風要盡快對人員行政疏失的部分完成相關調查，才能夠回覆給審計室。

高虹安不諱言，審計室已多次來函，且口氣已用的比較重了，質問為何還遲遲沒有完成究責，且外界也急著想知道行政疏失的人員規模到底有多大、多少人、層級有多高等，她也證實，目前已知人員層級最高的，是目前擔任內政部次長的前新竹市政府工務處長吳堂安。

高虹安說，目前相關的行政疏失調查報告，政風處都還在進行當中尚未完成，主要是因為案情還在持續追加，市府也考慮是否先將初步且沒有爭議的調查結果送交審計室。

她強調，人員究責的部分還會跟人事作深入討論，因為有些公務員確實有明顯的行政疏失，且牽扯的範圍比較大，再者過程經過多年，目前已有10多人在列，會盡快來釐清。