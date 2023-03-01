中國大陸國家統計局和物流與採購聯合會今日聯合發布的數據顯示，2月份官方製造業採購經理人指數（PMI）大幅反彈至52.6，連續第二個月位於擴張區間。該數值也創下2012年4月份以來最高，顯示自去年12月中國大陸放開新冠疫情管控後，中國大陸製造業景氣飛快復甦。

《華爾街日報》報導，先前1月份該PMI反彈至50.1，時隔三個月重返擴張區間。受新冠疫情反覆的影響，2022年，中國大陸官方製造業PMI在榮枯線上下震盪，當年的高點為6月份的50.2、低點為4月份的47.4。

PMI指數高於50表明製造業活動擴張，低於50則說明萎縮。大陸國家統計局稱，2月份，製造業PMI各分類指數均高於上月，調查的21個行業中有18個位於擴張區間，比上月增7個，製造業景氣面繼續擴大。

具體來看，隨春節假日因素和疫情影響消退，產需兩端同步擴張，生產指數和新訂單指數分別為56.7和54.1，高於上月6.9和3.2個百分點。木材加工及家具製造、金屬製品、電氣機械器材等行業兩個指數均升至60.0以上高位景氣區間。

價格指數高於上月。受需求回溫帶動，製造業主要原材料購進價格指數升至54.4，高於上月2.2個百分點，以鋼鐵及相關下遊行業漲幅更為明顯；出廠價格指數51.2，高於上月2.5個百分點，重返擴張區間。

2月，各規模企業PMI均高於臨界點。大、中、小型企業PMI分別為53.7、52.0和51.2，其中，小型企業自2021年5月以來首次升至擴張區間。大、中、小型企業生產指數和新訂單指數均位於擴張區間。

重點行業方面，裝備製造業、高技術製造業、高耗能行業和消費品行業PMI為54.5、53.6、51.6和51.3，高於上月3.8、1.1、3.0和0.4個百分點，景氣水準連續兩個月回升。

2月份市場預期繼續改善。生產經營活動預期指數為57.5，高於上月1.9個百分點，升至近12個月來高點，企業信心繼續增強。

統計局還公布，2月綜合PMI產出指數為56.4，比上月升3.5個百分點。構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分別為56.7和56.3。

不過，調查中反映訂單不足的製造業和服務業企業佔比較上月雖有所下降，但仍超過50，表明市場需求不足問題仍較突出，大陸經濟恢復基礎尚需鞏固，採購經理指數後續走勢有待進一步觀察。