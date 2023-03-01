大陸《第一財經》1 日報導，近期大陸網路上流傳「今年小麥大面積死亡，尤其是豫皖及蘇北小麥主產區」的消息。業內人士多稱，該說法並不準確。從各地調查來看，雖然也有受極嚴重凍害死苗情況，但並不是大範圍現象。不過，出現較大面積凍害黃苗情況也是事實。這有多重因素，去年冬季驟然降溫、乾旱少雪，寒旱交加；部分小麥品種抗寒性弱；秸稈還田不當，整地播種品質差等。

據安徽省種糧大戶王漢反映，大陸推行秸稈還田多年後，如果農戶沒有土地深翻的意識，再趕上特殊天氣，就很容易出現小麥枯黃死苗情況。

《第一財經》報導，中華糧網易達研究院副院長張智先表示，雖然當前局部地區小麥苗情不好，但從主產區小麥整體苗情來看，明顯好於去年，特別是前期中東部有兩次大範圍降水，對緩解一些地區的旱情來說很有好處。當前距離小麥收穫時間仍然較長，後期主產區小麥將陸續進入拔節孕穗期的重要時期，後期天氣才是決定夏糧生產的關鍵。

近日，農業農村部等四部門聯合制定了《科學抗旱春管奪夏季糧油豐收預案》（《預案》）指出，2022年入冬以來，大陸降水總體偏少，預計今年春季大陸大部氣溫偏高，部分地區可能發生春旱，抗旱春管奪夏季糧油豐收任務艱巨。各地要積極有效應對乾旱，切實減輕災害損失。

北方麥區冬季葉片凍害是常發現象。不過，今年凍害黃苗面積較大。中國農業大學農學院教授王志敏指出，可以說是多年罕見。最近幾年多為暖冬，或冬天冷而不旱，麥苗經過低溫鍛煉入冬，出現大面積凍害或嚴重凍害較少。

近20年來，也有多個年分冬季凍害或旱害面積較大，如2009年、2012年，冬春旱害、凍害情況比較嚴重，影響很大。然而，本季冬小麥生長的天氣確有特殊性，冬季寒旱交加影響面較廣。具體來說，受去年入冬異常降溫、冬季寒潮和乾旱多重因素的影響，今年北方麥區及長江中下游麥區越冬期出現較大面積凍害成為事實。

張智先也提到，今年小麥枯黃、死苗情況，各地不一樣。總體來看，的確存在小麥死苗現象，個別地區可能比較嚴重，但不是一個大範圍現象。

導致今年小麥枯黃、死苗的原因，寒旱交加的天氣首當其衝。

王志敏稱，去年冬前和冬季天氣異常特殊，冬前溫度偏高，麥苗生長較快，甚至旺長。然而，11月底，突然劇烈降溫，北方地區直接降到零下十幾度，麥苗未預先經歷一段時間較低溫度鍛煉，便提前進入寒冬，導致麥苗抗性不足，冬季又多次出現嚴重寒潮，且持續乾旱無雪層覆蓋。

業內人士也提到，驟然降溫導致小麥主產區農戶措手不及，未給麥苗澆上防凍水。若澆水及時，將會給小麥幼苗穿上一層「冰衣」，起到一定的防寒作用，不致於使麥苗凍死受傷。

大陸農業農村部官方1月29日發布《當前小麥防凍抗旱促穩長技術意見》稱，去年入冬以來，受多股強冷空氣影響，小麥主產區大部氣溫低於常年同期1℃左右，部分地區出現極端低溫，個別麥田發生凍害；華北、黃淮等地降水較常年同期偏少2－5成，淮北、西北、西南部分丘陵山區麥田旱情較重。

《意見》指出，冬春季「旱寒」疊加造成小麥死苗，而且部分麥田苗情不均衡、旺苗弱苗並存現象突出，病蟲草害威脅較大，增加了春季田管難度。

由於凍害有輕有重，王志敏稱，絕大多數麥田是葉片受凍害，表現出葉片部分青幹或黃苗，但葉片基部仍是綠色，屬基本正常狀態。此外，少部分麥田凍害嚴重，地上部分完全枯黃，遠看好像是死苗，但近看或扒苗看，苗基部的分蘖節和根系仍是完好有活力的，返青後可正常生長。

除天氣因素外，麥苗受凍害程度不一樣，則主要與小麥品種、整地播種品質不同有關。王志敏稱，小麥品種抗寒性弱、秸稈還田不當、整地播種品質差、播後土壤暄松未鎮壓的麥田凍害相對較重。

從各地麥田調查看，不同品種間的凍害差異也較大：一些抗寒性強的品種凍害明顯較輕，有的只是葉尖凍乾，基本為綠苗過冬；而一些引種不當、抗寒性弱的品種，受凍害嚴重，苗體完全呈黃枯狀態。

值得關注的是，從農作物病蟲害防控角度，秸稈還田給農業豐收所帶來的巨大壓力，也引起地方政府的關注。