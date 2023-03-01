00923群益台灣ESG低碳50ETF基金強調除了市值夠大且獲利外，更重視低碳ESG的企業優勢，在設計篩選機制時領先全台納入「三E」條件，精選出有訂單能獲利的台灣低碳50大龍頭企業，第一個E是指ESG，成份股須是台灣永續評鑑等級BBB級(含)以上，且未列重大性事件黑名單企業，並排除涉及爭議性產業，如：賭博、菸草、情色、軍武等企業，第二個E則是ROE獲利能力，成份股也必須是市值前一百大與近一年ROE>0的已獲利企業，第三個E，做為首檔考量Carbon Emission搶先布局低碳商機的台股ETF，以碳密度做為選股指標，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利，最適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。

群益台灣ESG低碳50ETF(00923)基金經理人洪祥益表示，在所有ESG基金當中，以對抗氣候變遷為主題，也就是低碳相關主題的基金，資金淨流入量明顯超過其他ESG主題的基金，ESG是全球投資的熱點，而「低碳」在ESG投資當中更是重點中的重點！未來隨著低碳變成投資顯學後，預期資金流入的幅度將會持續擴大，而正所謂「資金動能之所在，股價動能之所在」，在資金浪潮的推動下，低碳ETF後市表現可期！

此外，台灣投資人偏愛投資龍頭股，當看重環境利益的「低碳投資」成為顯學，此時若再加入低碳等相關因子層層篩選，料將為投資結果大大加分。今年以來，外資對台股呈現買超態勢，未來外資回補行情可期，而ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，在通膨有望持續降溫、Fed利率觸頂在即，加上對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底，今年第一季不失為佈局台股的好時機。建議可以受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資回補偏好特性的ESG低碳的台股ETF，來為未來可期的上漲行情超前佈署。