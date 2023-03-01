該公司宣布去年第四季營收3.57億美元，不如市場預期的3.83億美元。虧損達1.82億美元，相當於每股虧損2.28美元。

諾瓦瓦克斯表示，2023年的營收、來自美國政府的資金，以及與全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI Alliance）懸而未決的仲裁存在巨大的不確定性。儘管諾瓦瓦克斯發出警訊，但其現金流量預測顯示該公司的資金仍足夠營運到明年。

截至2022年底，該公司手頭仍有現金約13.3億美元。

諾瓦瓦克斯表示，美國政府沒有將疫苖供貨協議延長到2023年12月之後，使該協議剩餘之4.16億美元中的一部分面臨風險。

今年1月底才加入諾瓦瓦克斯的新任執行長John Jacobs表示，如果我們落實我們的營運計畫，我們不僅在今年底、甚至到明年，都將處於非常有利的地位。但他也警告短期內，公司的營運計畫將面臨風險，包括諾瓦瓦克斯等採用蛋白質技術的新冠疫苗比競爭對手mRNAk疫苖需要更長的生產時間。

疫苖公司需要每年調整疫苗，以應對美國食藥物管理局等監管機閞構選定的流行病毒株。

Jacobs並表示，諾瓦瓦克斯花錢如流水，公司將削減開支，可能包括裁員。但他沒有提出具體的減支與裁員目標。

受惠於新冠疫苖帶來的商機，諾瓦瓦克斯在達到巔峰時市值一度飆破200億美元，但迄今股價已經下跌逾97%，市值也跌破了8億美元。

在美國，諾瓦瓦克斯的新冠疫苗於2022年7月獲得使用授權，但僅注射了約80,000針。新冠疫苖的採購可能在今年秋季由政府一手包辦轉向商業市場，該公司寄望屆時能帶來轉機。執行長Jacobs表示，他相信美國食藥物管理局官員會希望給美國民眾保留採用蛋白質次單位技術的疫苖選項，「他們已經非常明確地表示，他們認為美國有不同類型的疫苗選擇，這非常重要」。