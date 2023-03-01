分析師龔明德觀察，英特爾（Intel）、超微（AMD）及輝達（NVIDIA）等晶片大廠，對邊緣市場除發展CPU、GPU、FPGA等核心晶片外，近期進一步拓展軟體可編程資料處理器（DPU）或基礎設施處理器（IPU）市場，以提升邊緣5G電信資料中心的數據傳輸、儲存或遠端連線安全等運作效能。

而雲端大廠亦扮演關鍵角色，尤以亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）兩大領先業者最積極。龔明德指出，微軟近期積極整合行動網路虛擬化業者Affirmed Network與Azure雲端服務，強化5G核網技術基礎與5G電信雲功能。

商業模式運作方面，微軟主要採與伺服器業者合作布建各種邊緣5G整合AI方案，亞馬遜則採自研Outposts混合雲整體解決方案模式，訴求從AWS核心端到企業邊緣端可採一致性的電信雲端基礎設施與服務。

龔明德表示，5G整合AI應用服務將帶動伺服器業者於邊緣市場的重要發展商機，主要領域包括智慧製造、電信、自動駕駛、醫療保健、金融保險及智慧城市等應用。除了智慧製造領域外，ChatGPT AI應用有望成為邊緣AI伺服器市場下一波成長的關鍵突破機會。

龔明德指出，微軟積極投入ChatGPT AI應用，包括加速導入搜尋引擎平台Bing等線上服務，將帶動Google、百度等同業開發類似服務，驅使第三方軟體業者開發更多ChatGPT衍生服務，如導入語音機器人平台、即時圖文或影像辨識等多元邊緣整合應用。