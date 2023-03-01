台積電赴美國亞利桑那州設廠褒貶不一，《紐約時報》近期直指台積電內部對美國廠的疑慮正在升高，有員工憂心台美企業管理文化不同，美國員工可能不太願意「賣肝」工作，引發外界熱烈討論。財經名嘴黃世聰分析指出，整篇報導看起來就是套好的招，可能是台積電要用這些內部員工的說法，讓美方知道台積電面臨的困境，他認為台積電赴美，其實是在向美方傳遞訊息，想證明把台積電移到美國是做不到的事。

黃世聰在《關鍵時刻》節目中分析，台積電內部員工幾乎不太會對外受訪，但《紐約時報》能訪問到11個內部員工，很可能是內部早就安排好，他推測台積電是想用這些內部員工的說法，讓美方知道台積電很努力，但美國人太難管。

外媒體先前也刊出前美國眾議院議長裴洛西的專訪，裴洛西去年率團來台訪問，總統蔡英文在台北賓館設宴款待時，座上賓台積電創辦人張忠謀對裴洛西直言，如果美國認為靠花大錢就可以搶進占全球最複雜的電子製造市場，那就太天真了。黃世聰指出，裴洛西講出這句話，意思是裴洛西也同意張忠謀的說法，再加上《紐時》的報導，其實是美方正在鋪排已認清了這些事實。

黃世聰說，晶片製造業最難的其實是人員管理，美國半導體企業之所以無法贏過台積電，就是因為人員難管理，且台積電在美國設廠成本很高，要重現出原先的產業鏈、供應鏈，難度真的相當高。

前立委郭正亮則在《Yahoo TV》中節目分析台美工程師的4大不同之處，包括台積電美國員工拒絕責任制、不上大夜班、更不可能24小時隨時on call，此外，台積電員工隨時要對自己的工作做紀錄，但美國人也做不到這點，他直指台美文化衝突很難解決。