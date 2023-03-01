警方查緝大量毒品。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

影》稽查超凶白皙美腿妹 警羞：不敢直視

台中警方執行警政署「防制營業場所涉毒專案」，從2月13日至24日為期12天，計查獲118名涉案人、4件毒品分裝場，警方到八大行業稽查，整排酒店妹身材火辣，各個「氣勢不凡、超凶的」，警方以人臉辨識系統盤查，1名上圍豐腴酒店妹，立馬彎腰看鏡頭，超凶令人不敢直視。

酒店小姐穿著爆乳裝，排排坐讓員警臨檢，穿著火辣低胸、短裙的正妹，露出白皙長腿，相當吸睛；警方針對轄內各大舞廳及酒店等娛樂場所執行強勢臨檢。

警方統計，查緝混合式新興毒品及大麻62人，在18處營業場所累計查獲各類毒品案件56人，壓制不法業者87件，於幫派組合圍事、投資或賴以維生之營業場所查獲毒品案件4件，查獲運輸、製造（栽種）毒品或混合式毒品分裝場案件4件，查扣各級毒品逾12公斤。

警方指出，本次專案工作，刑大與第六分局員警於某家KTV前盤查可疑人車，查獲第二級毒品咖啡包841包、第三級毒品愷他命1大包（毛重987公克）、贓款93萬4300元、分裝袋3包等贓證物，

另第一分局在本市某停車場內，查獲販毒陳姓犯嫌起獲毒品咖啡包309包(含袋共重1377公克)及愷他命139公克（分5罐及2袋裝）、販毒贓款6500元及手機2支等證物，案均依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

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