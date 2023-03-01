台北市長蔣萬安28日於二二八紀念活動致詞時提到，為76年前台北大稻埕天馬茶房附近發生的緝菸事件，最終導致全台二二八事件，他身為台北市長致歉。然而二二八國家紀念館在晚間發出聲明，稱要對蔣萬安的說法進行更正，「天馬茶房緝菸事件並非為引發二二八事件的主因。」對此台北市文化局長蔡詩萍1日上午表示，蔣萬安描述的是歷史事實。

台北市政府1日上午進行市政會議，文化局長蔡詩萍於會議前受訪，蔡詩萍先澄清，昨日發表聲明的二二八國家紀念館屬於中央，並不是台北市二二八紀念活動的協辦或指導單位。

蔡詩萍表示，二二八國家紀念館稱蔣萬安致詞時，提及二二八事件導因於二二七林江邁遭緝菸人員毆打，導致群眾不滿至隔天開始在台爆發二二八事件，「我們描述的是歷史事實，任何人對二二八事件有基本了解，都可以知道蔣萬安描述的是事實。」

蔡詩萍提及，查緝私菸事件前的歷史或政治氛圍，顯然不是一位市長在二二八紀念會上可以置喙，這是更大的政治判斷或歷史評價，「二二八國家紀念館站在中央層級，他們要怎麼詮釋，我們都尊重，但蔣萬安身為台北市長從市政角度詮釋，我認為滿合理的。」

蔡詩萍指出，蔣萬安於致詞時有特別提到，是為1947年發生緝菸事件，最終導致全台二二八事件，致上最深的歉意，也說是所有執政者應引以為鑑，這段時間包括總統蔡英文、台中市長盧秀燕，甚至是前總統陳水扁所傳遞的訊息都大致差不多，「不能因為蔣萬安身份獨特，就認為他講這句話不對或不行，因為所有執政者都應該引以為鑑。」

蔣萬安則於蔡詩萍受訪結束後抵達，被問到相關問題時，腳步明顯放慢，但並未正面回應，僅揮手說「謝謝辛苦了」便快步離去。