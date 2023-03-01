台灣海拔超過3000公尺的高山，每兩個開花植物，就有一個是台灣特有種。不過立委陳椒華今天與多位學者召開記者會指出，因為工程及遊憩等因素，目前台灣高山面臨外來種入侵，已嚴重威脅本土原生植物，將導致高山生態危機。

陳椒華表示，台灣具有高度多樣性的生態系統，這些物種有很多已經成為台灣特有種，然而因為遊憩及工程等因素影響，許多外來物種的植物開始拓散至至高山地區，對於高山地區特有、稀有的植物造成影響。她要求政府部門在進行高山工程招標時，合約中要明訂「禁止撒外來種的種子」，以保護台灣原生種。

台大生命科學系教授王俊能表示，台灣有3600種開花植物，約占地球上30萬種開花植物的1.2％。其中1／4、約900到1000種台灣開花植物是特有種，尤其在3000公尺以上的高山，更是特有種的天堂，特有種的比例高達50％。

王俊能指出，由於人為因素，許多家庭栽植的園藝外來種野放後入侵高山，再加上施工單位護坡的時候誤把園藝種子，撒在保有珍貴原生植物國家公園公路四周。在合歡山區域內，滿滿的小黃花是最可怕的入侵種貓耳菊，所占領面積5年內擴大至20倍以上，嚴重威脅到台灣特有高山植物的生存。

台灣生態學會理事長楊國禎說，合歡山因地理環境的特殊，過去冬天有嚴重的積雪，在山頂岩壁、岩碎地遺留非常豐富而多樣的高山植物。但近來由於全球暖化、建築、工程、遊憩等，造成環境破壞及帶進外來種。

楊國禎舉例，許多工程在進行時，為了進行邊坡護坡及綠美化，因此就撒上外來物種，因為它們長得很快，在短時間內就可以形成植被。不過因為它們是強勢物種，快速向外擴張，因此危及台灣特有種的生存。

台灣原生植物保育協會理事長呂文賓說，中高海拔的植物不容易用苗圃培育，一旦它們被破壞，幾乎沒有特效藥可救。因此，公部門在高山地區做工程時，如果要進行邊坡護坡，一定要用原生種，不要用外來種。

交通部公路總局表示，會在1個月內對高山地區的公路工程進行盤查，了解最近幾年工程施工護坡時撒下的種子，並提出改善方案。內政部營建署國家公園組則說，在玉山、雪壩及太魯閣國家公園內，如果是自建工程，一定會以原生種植物為植栽物種，如果是其他機關的工程，也會提醒要用原生種。