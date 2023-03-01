28歲香港名媛蔡天鳳因金錢糾紛疑遭前夫一家殺害分屍，昨（28）日蔡天鳳的現任老公、母親及現婆婆等親屬到案發現場進行招魂儀式，蔡天鳳母親更當場情緒潰堤，讓人看了相當心疼，而同樣不捨蔡天鳳的現任婆婆在接受香港媒體專訪時，直接痛罵兇手喪盡天良。

蔡天鳳的現任婆婆接受香港節目《東張西望》電訪表示，昨（28）日前往招魂地點大埔龍尾村時路過慈山寺，讓她非常心寒「竟然壞事在觀音腳下，做這麼喪盡天良的事情，去到龍尾村，看見那間村屋更是傷心」而讓她最心痛的是蔡天鳳最小的小孩只有三歲，就失去媽媽。

接著，她表示，自己與蔡天鳳的四個小孩相處融洽，去年耶誕節還一起去日本玩，如今她希望蔡天鳳能早日沉冤得雪，一路好走、安息，該語音曝光後，網友聽完相當心疼「希望所有兇手會被繩之於法，判處終身監禁！願逝者安息，家人節哀順變」、「觸景傷情真的很難過，希望死者安息」、「上天必有憐憫之心，願逝者安息」。

目前涉嫌殺害蔡天鳳的前夫一家與前公公的情婦已遭警方逮捕，27日其中4名兇嫌皆已應訊，前夫、前公公、前大伯被控「謀殺」罪，前婆婆則為「妨礙司法公正」罪，首次開庭結果4人皆無法保釋，將押至5月8日下午再訊，至於前公公情婦昨（28）日則獲准保釋候查，下次向警方報到的時間為3月下旬。