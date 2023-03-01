近期流行性感冒等容易遺留咳嗽症狀，患者在辦公室或大眾運輸不斷咳嗽，造成旁人緊張，讓患者很困擾。新竹1名60多歲婦人有氣喘病史，上呼吸道感染癒後仍咳嗽不止，西醫治療仍未痊癒，因而求助中醫，中醫師判斷症狀為肺熱及痰熱咳嗽，經調養後除咳嗽幾乎消失外，氣喘也少有發作。

婦人因上呼吸道感染後2周，仍頻繁咳嗽，咳嗽時有明顯痰音，痰呈黃綠色，走路稍快感覺容易喘，咳嗽時也會胸悶痛，西藥服用鎮咳化痰的藥物治療，氣喘則用類固醇吸入劑來控制。

具中醫與西醫雙執照的蔡宗璟判斷，婦人的症狀為肺熱及痰熱咳嗽，開立清肺熱、清痰熱及降氣的中藥來治療，並囑咐類固醇吸入劑持續使用，內服藥就服用中藥即可。

蔡宗璟指出，婦人1周後回診咳嗽有改善，咳嗽頻率有下降，痰也減少很多，痰由黃綠色轉白色，在幾次陸續回診後婦人咳嗽的情形已大幅度減少，胸悶痛的情形也未再發作，走起路來也不會有喘的情形。

經3個月的長期治療，婦人原先氣喘的哮喘聲及伴隨的咳嗽也很少再發作，有時還甚至忘記使用類固醇吸入劑，目前仍持續於中醫門診定期回診調整藥物，希望徹底根治氣喘。

蔡宗璟指出，近期包含流行性感冒等可能造成遺留咳嗽症狀，不只幾周或幾個月，甚至服用西藥效果不夠好，改善不太理想，因此尋求中醫協助，會針對病患體質、疾病狀態、嚴重程度等，設計專屬的處方為患者治療，讓患者能在最短時間內恢復。

蔡宗璟也說明，急性咳嗽的定義為3周內的咳嗽，大部分的原因是上呼吸道的感染，亞急性咳嗽則為3至8周的咳嗽，原因多數也是上呼吸道感染或慢性咳嗽如氣喘的惡化。慢性咳嗽為大於8周的咳嗽常見原因為氣喘、鼻涕倒流、慢性阻塞性肺病等。

急性及亞急性咳嗽的治療在西醫多數用症狀性治療的藥物為主如鎮咳或化痰的藥物，許多患者服用症狀治療藥物仍無法緩解咳嗽，中醫藥的治療除減輕呼吸道的發炎外，也有調整免疫與讓呼吸道去敏感化的作用，明顯快速縮短咳嗽病程。