由於土耳其重啟廢鋼採購，帶動外購廢鋼報價堅挺，加上國際小鋼胚強漲，以及土國地震災後重建預期，支撐美國廢鋼市場小漲5美元，連帶提振日本廢鋼市場價格回升，豐興公司為反應原料成本，加上國內廢鋼短期跌幅已深，調漲本周鋼筋、廢鋼價格。

國際原料行情部分，日本2H廢鋼本周回升10美元，報每公噸435美元，美國貨櫃廢鋼報價小漲5美元，報每公噸415美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸124.25美元，轉跌近2.2%。(商品行情網)