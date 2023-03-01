由於土耳其重啟廢鋼採購，帶動外購廢鋼報價堅挺，加上國際小鋼胚強漲，以及土國地震災後重建預期，支撐美國廢鋼市場小漲5美元，連帶提振日本廢鋼市場價格回升，豐興公司為反應原料成本，加上國內廢鋼短期跌幅已深，調漲本周鋼筋、廢鋼價格。
國際原料行情部分，日本2H廢鋼本周回升10美元，報每公噸435美元，美國貨櫃廢鋼報價小漲5美元，報每公噸415美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸124.25美元，轉跌近2.2%。(商品行情網)
豐興今(3/1)日開出本周盤價，受惠於國際廢鋼上周止跌反彈，令國內鋼筋、廢鋼皆上漲200元，調整後鋼筋報每噸20800元，廢鋼報每噸12000元，型鋼則開出連續第三周的平盤。
由於土耳其重啟廢鋼採購，帶動外購廢鋼報價堅挺，加上國際小鋼胚強漲，以及土國地震災後重建預期，支撐美國廢鋼市場小漲5美元，連帶提振日本廢鋼市場價格回升，豐興公司為反應原料成本，加上國內廢鋼短期跌幅已深，調漲本周鋼筋、廢鋼價格。
國際原料行情部分，日本2H廢鋼本周回升10美元，報每公噸435美元，美國貨櫃廢鋼報價小漲5美元，報每公噸415美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸124.25美元，轉跌近2.2%。(商品行情網)
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