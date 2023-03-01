2011年造成4死38傷的新北市五股新興堂香鋪爆炸案，受害者提告索賠，最高法院駁回上訴，認定桃園市消防局未依法檢查、清點没入煙火，怠於執行職務，公務員過失不作為行為致民眾身體、財物受損害，判決連帶賠償1077萬8532元確定。

桃園萬達煙火在2011年發生廠區爆炸造成1死2傷，桃園市消防局廢止該公司爆竹煙火製造許可證書，只發函指示萬達逕自處分殘存煙火，萬達為減少損失，將煙火轉給新興堂香鋪，但因搬運過程震盪不慎引燃爆炸，造成4死、38人輕重傷，附近20多戶房屋受損。

新北地方法院一審判決桃園市消防局與萬達公司應連帶賠償受害者1727萬2248元，台灣高等法院二審認定消防局未依法檢查、清點没入煙火，怠於執行職務，酌減金額後改判連帶賠償1053萬多元，案經上訴，最高法院廢棄消防局連帶賠償部分，其他駁回上訴確定。

高院更一審認為，萬達公司許可證經廢止而失效後，已無繼續儲放爆竹煙火的適法權利，但桃園市消防局只發函通知萬達公司在2011年4月30日前自行變賣或銷毀前開具危險性之爆竹煙火，難認已適當履行其職務義務之作為。

更一審審酌桃園市消防局的公務員沒有扣留、清點、封存或禁止萬達公司自行變賣爆竹煙火等行政上規制手段，導致受害人受有身體、財物之損害，爭受害人可請求桃園消防局國家賠償，判決須連帶賠償1077萬多元，上訴後，最高法院駁回確定。