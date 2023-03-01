為使健康知識從小扎根，新北市衛生局與教育局自2013年起合辦的「新北健康小學堂」，2021年起因疫情轉型，結合電競元素，帶領近2萬人參與「新北電競王」健康識能競賽的全新概念。今年度迎來第十年全新打造迷宮解謎式玩法，帶領學童穿越三大時空背景，即日起開戰。

衛生局長陳潤秋表示，新北市健康小學堂歷經十年蛻變已成為國小學童年度重要盛事，今年遊戲將玩家化身「超時空偵探」，與九隻經典角色一起勇闖三大時空，蒐集健康知識核心，讓學生學習正確健康知識，共同守護全民健康。

遊戲設計融合電競創新精神及迷宮解謎式玩法，將角色全面新裝搭配冰河時期、工業革命及機械時代三大時空背景、題庫加入最新健康知識，全新玩法與故事，帶領學童們展開冒險新篇章！

今年度校園競賽及個人賽同步於今天開賽，具有新北市親師生平台會員者都可參與「個人賽」，可透過積點兌換平台各類好禮，今年更首度提供限量LINE POINT點數供兌換。

「校園競賽」開放全市國小學生組隊參與初賽，最後將選出二十支隊伍於5月28日辦理校園競賽決賽，當日將同時舉辦十週年紀念特展以及特別活動，紀念屬於新北市國小學童的共同回憶，邀請新北市大人小孩到場為決賽隊伍加油打氣，一起歡慶健康小學堂十周年。

詳細活動資訊請至官方網站：https://health-school.health.ntpc.gov.tw/