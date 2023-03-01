印尼明年2月將舉行總統、議員及地方省長選舉，最近有關總統候選人選的猜測不斷，但更多輿論集中在總統佐科威的政治野心及其卸任後將如何延續影響力，有學者直言佐科威的「政治王朝」即將成形。

明年將卸任的佐科威（Joko Widodo）於2014年以平民出身之姿獲選為印尼總統，由於不是來自政治、軍事或財閥家族，他為印尼政壇帶來全新氣象。但經過近10年的執政及布局，政治專家學者紛紛指出，佐科威將建立「政治王朝」，卸任後繼續發揮政治影響力。

佐科威育有兩子一女，今年35歲的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming Raka）是現任梭羅市（Solo）市長，而他的女婿巴比（Bobby Nasution）則是北蘇門答臘（North Sumatra）棉蘭市（Medan）市長。

吉伯朗和巴比2020年決定投入選戰，兩人成功當選後，輿論直指佐科威有意建立「政治王朝」，呼應學者專家分析論點。

如今，巴比明年可能進一步競選北蘇門答臘省長，吉伯朗則登高一呼，可能參選雅加達或中爪哇省長，這兩地的省長經歷可謂登上印尼總統大位的墊腳石。

佐科威在當選總統前就是擔任雅加達省長，而前雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）已被國家民主黨（Nasdem）提名為2024年總統參選人，是印尼總統的熱門人選之一。

另外，佐科威小兒子卡桑（Kaesang Pangarep）日前則傳出有意跟隨父親和哥哥的腳步踏入政壇，可能角逐地方選舉，雖然本人尚未證實，但有媒體猜測卡桑可能競選梭羅市市長，也就是他哥哥的現任職位。

卡桑從事飲料食品業，他可能從政的傳聞，使印尼輿論再次聚焦佐科威將打造「政治王朝」，佐科威可能藉由其高知名度為家人提高政治聲量，讓他們成功當選。「政治王朝」一旦成形，將能延續佐科威的政治影響力。

彭博社日前分析，佐科威的高人氣能拉抬家人聲勢，若能建立「政治王朝」，佐科威所屬的民主奮鬥黨（PDIP）往後要提名總統參選人時，他將擁有更大的話語權。另外一個原因則是，他將更容易推動政府政策，其中一項就是遷移首都計畫，這能讓佐科威留下完美的政治遺產。

印尼戰略暨國際問題研究中心（CSIS）研究員尼基（Dominique Nicky Fahrizal）向彭博社說：「佐科威成為造王者的可能性愈來愈大，因為爪哇政治和哲學不鼓勵人們公開奪取領導權，所以在幕後操作是有可能的，就像是木偶師和木偶的關係一樣。」

翻開印尼政治史，總統建立「政治王朝」並非新現象，除了第三任總統哈比比（B.J. Habibie），至今每一位印尼總統都至少有一位直系親屬踏入政界。印尼政治觀察家朗古迪（Ray Rangkuti）曾向新加坡亞洲新聞台（CNA）指出，「政治王朝」其中一個特徵就是政治人物是否在家族成員仍在任官員時踏入政壇。

阿茲哈印尼大學（Universitas Al Azhar Indonesia）政治觀察家烏將（Ujang Komarudin）向印尼媒體表示，「政治王朝」已威脅民主。他表示，「政治王朝」興起，是因為每名官員都希望自己的家族在政壇上擁有一席之地。

烏將說：「這就是政治...但這是一個不好的例子，因為公職位置將被某些人控制。」

研究王朝政治學者尤斯（Yoes Kenawas）也提出類似看法，他向新加坡亞洲新聞台表示，一個政黨中存有「政治王朝」會阻礙其他沒有強大關係的政治人物發展。「政治王朝」的存在是由於高層領導人希望「有人能繼承他們的（政治）遺產」。

佐科威曾間接否認他要建立「政治王朝」。雅加達郵報（Jakarta Post）日前報導，針對小兒子可能參選，佐科威感到驚訝，並表示，有關孩子從政與否不是他能決定，因為他不希望影響和干涉他們的選擇。

佐科威也曾在去年表示，他從來不干涉孩子的事務，因為他們已是成年人，有了自己的家庭。

雖然佐科威強調尊重孩子選擇，但他家族的政治勢力已隨著兒子和女婿從政而逐漸壯大，而種種跡象顯示，明年即將卸任的佐科威，將不會因此退出印尼政治舞台。（編輯：林憬屏）1120301