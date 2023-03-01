英國「鐵肺歌后」愛黛兒（Adele）當年憑著一首《Someone Like You》在全球爆紅，也讓她身價水漲船高，而她在2019年宣布與前夫賽門柯奈基（Simon Konecki）離婚後，開始積極減肥爆瘦，並在2021年被拍到與NBA球隊知名經紀人里奇保羅（Rich Paul）一起看球賽，隨後也大方公開戀情。但近期傳出小倆口已秘密完成訂婚，並即將舉行世紀婚禮引發話題。

愛黛兒自從在2019年被拍到與NBA球隊知名經紀人里奇保羅一起看球賽後，同年9月便大方認愛，並經常公開放閃，兩人也於去年5月開始展開同居生活，根據外媒綜合報導，八卦部落客Deux Moi爆料有可靠消息傳出，愛黛兒與男友里奇保羅已於近日低調訂婚，計畫將在夏天舉行婚禮。此外，愛黛兒在近期一場演出中，也被人發現左手無名指上戴了一顆超大鑽戒，引起眾人側目。對此，兩人都沒有對外回應，卻已在網路上掀起話題。

不過也有媒體出面打臉，指稱愛黛兒手上的鑽戒，其實早在去年2月她參加「2022全英音樂獎」（BRIT Awards）時就曾戴著登台表演，不是外界猜測的求婚戒，但也可能是訂情戒。但對於兩人的戀情，大部分的網友都給予支持，也希望兩人能早日修成正果，公開好消息。