預計將會是道奇先發游擊手的勒克斯（Gavin Lux），昨（28）日因為跑壘不慎摔倒，造成右膝前十字韌帶撕裂，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）今日沉痛表示，勒克斯將會錯過整個2023年賽季。

Gavin Lux is carted off the field after sustaining an apparent injury running to third base. 🙏



(via @SportsNetLA) pic.twitter.com/lDVo6bNNGr — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) February 27, 2023

25歲的勒克斯出戰教士的比賽擔任先發第5棒游擊手，3打數敲出2支安打，6局上勒克斯敲安上壘後，再靠著下棒打者選到保送推進至二壘，隨後威廉斯（Luke Williams）卻敲出雙殺打形成2人出局，不過正賣力跑向三壘的勒克斯，為了閃避教士三壘手的傳球路徑，右腿以不自然的角度重重扭了一下，翻了一圈跌坐在地，勒克斯抱著自己膝蓋面露痛苦神色，隨後由維瓦斯（Jorbit Vivas）接替其跑壘任務。

「一個被期望在游擊位置擔任先發的人，少了勒克斯絕對不是一件好事，對他來說也是不幸的消息，因為他在這段時間已經為今年球季付出很多。」羅伯茲表示，勒克斯甚至聽到他的膝蓋發出蹦的一聲。

直到2021年，勒克斯才迎接完整賽季，但因席格（Corey Seager）坐穩道奇先發游擊手位置，只能轉往二壘發展，季中球團又盤來另一位明星游擊手崔伊騰納（Trea Turner），勒克斯開始守起外野，去年賽季他打出職業生涯最佳的2成76打擊率，外加6轟、42分打點，敲出國聯最多的7支三壘安打，在崔伊騰納離隊後，勒克斯是道奇先發游擊手最佳人選，卻在春訓遭逢憾事。