中國是重要的PC市場，也是電子零組件主要的供應來源，其解除防疫封鎖措施有利於惠普等硬體供應商的前景，儘管目前整體需求仍然疲軟。

惠普執行長Enrique Lores表示，中國正朝著最樂觀的情境發展。

去年由於供應鏈中斷，以及高通膨導致消費者延後升級電腦和印表機，惠普的業務大受打擊。

該公司公布第一季營收年減近19%，為138億美元，創下2016年以來最大跌幅，並落後分析師預測均值141.2億美元。經調整後每股盈餘為 75美分，略高於市場預估的74美分。

惠普預估第二季經調整後每股盈餘介於73～83美分，中值優於分析師預測均值76美分。全年調整後每股盈餘預測維持不變，仍介於3.20～3.60美元。

執行長Lores證實企業訂單「放緩」，稱現在企業在管理預算方面變得更加謹慎。

惠普表示，與前一季相比，第二季個人系統部門（包括個人電腦和筆記型電腦）營收可能出現高個位數百分比的衰退。

根據市場研究公司Gartner提出的預測報告，繼去年大減16%後，今年PC出貨量估將下滑6.8%。其分析師Mikako Kitagawa表示，如果2023年經濟陷入溫和衰退，消費者預算將承受更大的壓力，可能拖慢惠普實現庫存正常化的步伐。