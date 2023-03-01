昇陽半導體近期股價走弱，今（1）日開低走跌2.12％至55.4元，回測去年底以來3個月低點，在晶圓代工族群中表現弱勢。三大法人同步出脫，上周合計賣超達1542張，其中以外資賣超達1393張最多，投信賣超139張、自營商賣超10張。

昇陽半導體2022年第四季合併營收8.56億元，季增3.99％、年增達18.5％，續創新高。營業利益0.85億元，季增0.56％、年增7.9％，為近2年高點。不過，毛利率24.92％、營益率10.03％，低於第三季27.19％、10.37％及前年同期28.28％、11.02％。

雖然本業獲利升至近2年高點，但昇陽半導體受新台幣強升干擾，匯損拖累業外較第三季及前年同期顯著轉虧，使歸屬母公司稅後淨利0.42億元，季減達65.36％、年減達63.55％，每股盈餘0.28元，雙雙下探近1年半低點。

不過，累計昇陽半導體2022年合併營收續創31.38億元新高、年增18.36％。營業利益3.07億元、年增達32.44％，與毛利率26.51％、營益率9.81％齊登近3年高。配合業外收益倍增挹注，歸屬母公司稅後淨利3.25億元、年增達38.02％，每股盈餘2.17元，雙創近3年高。

昇陽半導體在再生晶圓產能增加、晶圓薄化訂單逐季好轉下，2022年營運成長動能轉佳。截至去年底，新竹廠月產能達39萬片，去年9月量產的台中新廠亦提升至7萬片。公司表示，今年維持穩健擴產計畫不變，台中廠月產能上半年可望擴增至10～12萬片。

昇陽半導體受工作天數較少影響，2023年1月自結合併營收2.6億元，月減1.37％、降至近7月低點，仍年增0.14％，續創同期新高。法人認為，昇陽半導體再生晶圓需求維持暢旺，晶圓薄化業務淡季亦可望優於去年同期、看好首季及上半年營運均有撐、將優於去年同期。