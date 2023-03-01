台中市瑪莎拉蒂3惡煞將宋姓男大生痛毆成傷案，台中地院3月1日宣判。（資料照片）

台中市瑪莎拉蒂3惡煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底因行車糾紛，將宋姓男大生痛毆成傷案，台中地院今天宣判，台中地院發言人李進清說明表示，合議庭以張敦量數度用腳踢宋男頭部等犯行，雖宋適時醫療免於死，卻有相當後遺症，認定張有殺人犯意，依殺人未遂、強制及傷害等罪各判主嫌張徒刑9年、李4年8月及陳4年8月。

瑪莎拉蒂3惡煞案，開名車的張等3人，因行車糾紛而將宋男痛打傷送醫，在網路發酵，引發社會矚目，台中地院今天上午10時宣判時，張敦量等3人、宋男及家屬均未到場聽判。

合議庭審判長劉柏駿宣判指出，張敦量犯殺人未遂罪判刑8年、強制罪2罪各判1年、10月，應執行9年；李韋霖犯傷害致重傷害罪判刑4年、強制罪2罪各判刑7月、8月，應執行4年8月；陳勁豪犯傷害致重傷害罪判刑4年、強制罪2罪各判7月及8月，應執行4年8月。

起訴書指出張敦量、李韋霖、陳勁豪等3人，於2021年11月7日凌晨共乘瑪莎拉蒂自小客車，行經中市台灣大道與河南路路口，與宋姓男大生所駕駛的自小客車發生擦撞，宋車內另還有3名乘客。

張敦量不滿持鋁棒與李韋霖、陳勁豪嚇逼宋下車，張並勒住宋頸部，強拉去察看瑪莎拉蒂車損，又將宋帶至人行道，拉扯頭髮、搧巴掌，並推倒在地。

李韋霖、陳勁豪2人架著宋讓張敦量搧巴掌，張敦量等人向宋男車上乘客恫嚇「你們打電話試試看」、並要求全下車。

張敦量並以腳持續猛力踹踢倒地的宋男頭部，宋頭撞地，多處挫擦傷、流血、瘀青，且頭骨破裂硬膜上出血、氣腦及顱骨底部閉鎖性骨折等傷害。

警方獲報到場將宋送醫救治，經緊急開顱等手術，並於加護病房治療，才免於死。

台中地院審理時，張敦量坦承傷害及強制犯行，否認殺人意圖；李韋霖坦承強制罪，否認傷害罪，他並未毆打宋；陳勁豪則全盤否認強制及傷害罪。