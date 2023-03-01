吃火雞肉飯竟然有陌生人搶付錢，北區青島路一段上一家販賣火雞肉飯店2月26日出現一位阿嬤逢人用完餐就搶買單，如不從還會硬塞錢，店家報警後才發現她是迷途不知如何返家，經警察通知心急如焚的家屬前來將她帶回家，才結束這場迷途記。

台中市警察局第二分局立人派出所2月26日晚間接獲熱心民眾報案指稱有老婦需要協助，警方立即前往關懷，店家說，婦人出現時疑似饑腸轆轆想要點餐果腹，但她沒點餐，只要看到有人吃完餐要離開就搶著要付錢，甚至還要把錢塞給客人。

而員警詢問老婦相關年籍資料，但她只記得自己名字叫什麼，但不知道怎麼寫，對談過程中因台語名字發音問題搞烏龍，一度在警用查詢系統找不到她自述的名字。

員警先將老婦帶返派出所，途中員警不忘提醒她，出門時一定要讓家人陪同外出，否則會害大家都擔心，老婦也為此感到不好意思，到所後員警先詢問鄰近派出所有無受理失蹤人口，果然發現家屬已於上午10時許到育才所通報失蹤，原來八旬的廖姓婦人已離家大半天。

警方通知家屬，心急如焚的家屬獲悉後終於放下心中大石，趕緊前來將母親帶回，並非常感謝員警的熱忱協助。第二分局分局長楊川呼籲，家有高齡者，可在其衣服上繡其姓名、電話或配戴名牌、手環等可供聯絡資訊，身心障礙者亦可向戶籍所在地區公所申請愛心手鍊，以防他日再有走失情形，方便迅速連絡家屬尋回。