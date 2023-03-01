四川綿陽梓潼七曲山大廟重啟文昌祭祀大典

在中國大陸新冠疫情防控進入新階段之下，停辦3年的海峽兩岸文昌文化交流得以順利開展，第六屆海峽兩岸文昌文化交流活動暨第二屆大蜀道（梓潼）文化旅遊發展大會於2月22日盛大舉辦。四川省政協、民革中央、民革四川省主委及台灣等嘉賓出席本次活動並宣佈開幕。中國國家文物局副局長陸進、中國國台辦交流局副局長李京文、四川省台辦主任羅治平、四川省政協科技委主任沈光明、綿陽市委副書記、市長李雲、綿陽市政協主席李亞蓮等200餘名兩岸嘉賓及現場與會民眾計千人出席活動，本次活動以「中華文昌 弘德崇文」為主題，融合紀念、文化、旅遊、學術、經貿等內容規劃，彰顯地方文化特色，突出兩岸交流、融合發展。

每年農曆二月初三是保護文運與考試順利的文昌帝君的生日，文昌帝君，又稱梓潼帝君或文昌君。在大陸素有「北孔子、南文昌」之說，可見南方文昌信仰之盛行，其中則以四川省綿陽市梓潼縣七曲山大廟被奉為文昌祖庭，其廟宇不僅是規模最大，且每年文昌君生日這天也吸引兩岸及世界華人前來祭拜，台灣學子也會在這天向文昌帝君祈求考試順利，金榜題名。

中國國家文物局副局長陸進在開幕式上致辭表示，文昌祖庭——四川綿陽梓潼七曲山大廟是海內外華人公認的文昌文化發祥地，在連結兩岸情感、增進兩岸交流方面發揮了重要作用。四川省台辦主任羅治平在致辭中表示，本次交流活動是今年四川省舉辦的首個兩岸大型交流活動，吸引兩岸民眾前來梓潼共祭文昌帝君，共揚文昌文化，並拉開了川台兩地交流合作序幕，令人興奮。國民黨中央評議委員會主席團主席張榮恭致詞時表示，多年來以文昌文化作為平臺推動兩岸交流，相信在疫情過後兩岸交流可以在文昌文化交流當中發揮功能。他也表示，兩岸經貿合作是一個輪子，文化交流則是另一個輪子，交互前進才能行穩致遠。

第六屆海峽兩岸文昌文化交流活動暨第二屆大蜀道（梓潼）文化旅遊發展大會。（圖／主辦單位提供）

梓潼七曲山大廟制定文昌祭祀祭典儀規 兩岸文昌祭典循古禮共祭

開幕式畢，沿襲古老的廟會習俗，三通聖鼓，七曲山大廟正門徐徐開啟，莊嚴隆重的文昌祭祀大典拉開帷幕。兩岸嘉賓身披綬帶，肅立注目，共祭文昌。文昌祭祀大典按照傳統文昌祭祀「三獻禮」規制，全程伴以祭祀歌舞「六佾舞」，長袖明眸，衣袂飄飄。海峽兩岸各界代表徐徐走上祭台，向文昌帝君敬獻書卷、淨手上香、敬獻花籃。初獻禮環節，41名兩岸學子身著漢服敬獻書卷，演繹誦讀「陰騭文」。亞獻禮環節，20名兩岸各界人士代表上臺淨手上香，祈願福澤盛世、國泰民安。終獻禮環節，兩岸嘉賓向文昌帝君敬獻花籃，梓潼縣縣長黃建恭讀祭文。典禮莊嚴肅穆、精彩隆重，伴隨恢弘的「頌文昌」與祭祀樂舞，文昌祭祀大典圓滿禮成。當天，台中市正和書院同步舉行了海峽兩岸文昌文化交流活動，台灣文化界、學生代表及網路報名的信眾200餘人著古服、行古禮，通過敬獻貢品、祭典上香、誦讀祭文等虔誠儀式，以及兩岸視頻連線相互觀禮，一道開展兩岸民眾共祭文昌帝君。

全程祭典儀規伴以祭祀歌舞「六佾舞」莊嚴肅穆。（圖／主辦單位提供）

兩岸嘉賓身披綬帶演繹誦讀「陰騭文」。（圖／主辦單位提供）

亞獻禮環節工作人員手捧淨水供代表上臺淨手上香，祈願福澤盛世、國泰民安。（圖/／主辦單位提供）