5歲女童走失放聲大哭 員警靠「黃色米奇」半小時內順利找到媽媽。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

228連假期間許多家長帶著小孩出遊，桃園市1名5歲女童，27日被人發現獨自一人在大溪區登龍路，神情慌張放聲大哭，路人趕緊報案，大溪警分局南雅派出所獲報到場，經過員警耐心詢問，小女孩敘述媽媽特徵穿黃色米奇上衣，警方分頭尋找，在半小時內順利找到女童媽媽，也讓女童破涕為笑與媽媽團聚。

大溪警分局表示，住在大溪區的41歲游姓女子，27日帶者5歲女兒至大溪中正公園遊玩，女童原本在玩溜滑梯，因為假日人潮多，一時不注意造成走失，心急如焚地母親當下四處尋找，同時間女童也被路人發現報警處理，警方將女童帶至里辦公處，利用廣播尋找媽媽未果，員警再度詢問女童，得知媽媽穿著一件黃色米老鼠上衣，由於上衣特徵非常顯眼，員警立即分頭找尋，最後在中正公園內果然找到神情慌張的媽媽，半小時內讓女童重回家人懷抱。

警方也在此呼籲，帶孩童前往人潮眾多地點，應隨時注意孩童安全，不要離開自身視線，隨時注意動態避免走失。