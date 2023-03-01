國民黨台北市議員鍾沛君2月28日在臉書發文將提案，台北市明年起停辦二二八官方追思會，改為辦講座逐案探討二二八。對此文化局長蔡詩萍1日表示，從文化局角度認為不可行，因二二八紀念活動已行之有年，各地皆有紀念活動。

台北市政府1日上午進行市政會議，文化局長蔡詩萍於會議前表示，昨天看到鍾沛君的臉書後，有傳相關資料給鍾沛君參考，蔡表示，從昨天的活動來看，有議員吳沛憶、苗博雅、林亮君等到場，都舉紙牌表達不同意見以及對市長蔣萬安的批評，「這些都很好，表示二二八紀念活動是開放的，包含昨天有年輕人衝進來抗議，基本上我們都用開放的態度在舉辦昨天的紀念活動。 」

蔡說，整場活動並沒有布下拒馬、重兵，只有前總統馬英九到場相關維安，目的就是希望想參加的人都可以進到會場，只要到服務台登記就可以安排座位。

蔡接著說，各個議員有不同意見的表達市府都尊重，但鍾沛君的提案就文化局角度來看，「我認為比較不可行」，蔡強調，二二八紀念活動行之有年，從已故前總統李登輝時代開始，就把二二八紀念活動當成台北市，也當成全台灣各地包含中央一個非常重要的活動。因此從文化局角度來看，二二八紀念活動應該不會停辦。

另鍾沛君要求平常應增加二二八事件的相關教育，蔡則表示，不管是位於凱達格蘭大道的二二八紀念館或是位於南海路的二二八國家紀念館，都有常態展覽，民眾隨時都可以去參觀，了解整個事件。至於之後二二八紀念館3月起要修繕，相關的常態展覽也會移師到各個學校做展覽，詳細規畫會再公布周知。